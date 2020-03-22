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Андрес Иньеста: Мы должны быть сплоченными как никогда раньше

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Испанец обратился с посланием в связи с ситуацией с пандемией

Андрес Иньеста: Мы должны быть сплоченными как никогда раньше
Новина українською

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста поделился мыслями насчет ситуации вокруг пандемии коронавируса.

"Мы должны верить, что ситуация успокоится, все прекратится, и как можно скорее снова наступит нормальная жизнь. Каждый из нас должен помогать любым возможным способом. Мы должны быть сплоченными как никогда раньше.

Это пожелание силы, послание благодарности и поддержки всем профессионалам, которые каждый час, каждую минуту, каждое мгновение борются за спасение многих жизней. За все ваши усилия, за ваш непостижимый труд мы благодарим вас и всегда будем благодарны.

Мои мысли – с семьями погибших. Подобные моменты ужасны. Продолжайте выполнять рекомендации профессионалов, так как они знают, что делать. Самоизоляция – способ остановить распространение вируса", – рассказал Андрес Иньеста.

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В статье: Андрес Иньеста Виссел Кобе коронавирус
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