Братство вратарей: почему они поддерживают друг друга?

Приходилось ли вам иногда замечать, как после грубой ошибки какого-то вратаря, его коллега-соперник у других ворот не празднует этот гол? Или с какой теплотой киперы приветствуют друг друга перед серией пенальти? В этом нет ничего удивительного. Как сказал в одном интервью Андрей Пятов, “мы, вратари – особая каста”. Вратари объединены неким чувством взаимной симпатии и поддержки, и негласным моральным кодексом. Автор Уилл Мэгги для When Saturday Comes попытался дать ответ на вопрос – что это такое, “братство вратарей”.

Как проявляется дух товарищества у вратарей? Кипер Джеймс Ши может рассказать отличную историю. 28-летний вратарь выступает за клуб Чемпионшипа “Лутон”, но свои первые шаги в профессиональном футболе он делал в лондонском “Арсенале”. Для недавнего выпускника академии, новая пара вратарских перчаток была сродни роскоши и после одной из тренировок Ши попросил у кипера основной команды Лукаша Фабиански одолжить ему старую пару. Через несколько дней Фабиански принес Джеймсу Ши коробку новых перчаток с инициалами юного кипера.

Это не редкий пример. У многих вратарей есть похожие истории. Зачастую футбол – это жесткая, высококонкурентная среда, но вратари живут по своему моральному кодексу. Эта тенденция к взаимной поддержке получила свое наименование: братство вратарей (в оригинале “the goalkeepers’ union” – прим.ред.). Речь идет не о тайных встречах, членских взносах или всеобщей забастовке, а об особом чувстве солидарности со своим соперником у противоположных ворот.

“В какой-то мере это клише, но вратари действительно играют в своей лиге”, – говорит Ричард Ли, бывший вратарь “Уотфорда” и “Блэкберна”. “Само собой, что у вратарей есть дух товарищества. Они поддерживают друг друга и сочувствуют коллеге, у которого бывают непростые времена”.

Оливер Кан перестал праздновать триумф “Баварии” в финале Лиги чемпионов-2001, чтобы утешить вратаря “Валенсии” Сантьяго Каньисареса. Немецкая команда взяла трофей в серии пенальти, а Кан был удостоен награды “фейр-плей” за свой жест

Что касается критики, то многие члены братства вратарей придерживаются одного мнения. “Позиция вратаря остается непонятой. С точки зрения вратаря, суждение об его игре является любительским, если оно не сказано человеком, который играл на этой позиции”, – считает Ричард Ли.

Это касается телеэкспертов и комментаторов. Именно поэтому Ли создал подкаст, для которого выбрал предсказуемое название: “Братство вратарей”. Со-создатель подкаста Мэтью Брэдли согласен с тем, что на телевидение не часто встретишь вратарей. “Мы пресыщены футбольным анализом. Однако редко можно увидеть в числе экспертов вратаря, который говорил бы: «Кипер прыгнул так, потому что… Он сделал эту ошибку, потому что…»”

Когда в студии нет вратарского эксперта, бывшие полевые игроки часто прибегают к клише, вроде “пустить бабочку”. Не улучшают ситуацию и тысячи футбольных болельщиков в соцсетях, которые воображают себя вратарскими экспертами. “Киперам сложно это вынести, поэтому они склонны к взаимной поддержке”, – говорит Ричард Ли.

Вратарь Бен Фостер поздравил Кепу Аррисабалагу после того, как он отбил его удар на последних секундах матча “Уотфорд” – “Челси”

Watford goalkeeper Ben Foster thought he’d scored an injury time equaliser against Chelsea



Only for Kepa Arrizabalaga to make an incredible save! pic.twitter.com/RABsQH61fA — Goal (@goal) November 3, 2019

Иногда вратари встречают непонимание и со стороны партнеров по команде. Джеймс Шоу из клуба Истмийской лиги “Тутинг энд Митчем Юнайтед” (седьмой уровень английского футбола – прим.ред.) согласен, что игра вратаря – это недооцененное искусство. На вопрос про братство вратарей он отвечает: “Это почти как Бойцовский клуб. Мы стараемся поддерживать друга друга, потому что вне зависимости от того в каком клубе и в какой лиге играет вратарь, он получает выволочку по любой причине. На каждой тренировке, во время каждого матча, правый вингер, или кто-нибудь другой, может спросить: «Почему ты не вышел из ворот? Почему ты не сделал перехват?”. Я мог бы ответить, что мне за полторы секунды нужно проанализировать пять разных вариантов, но он бы все равно не понял»”.

Несмотря на то, что требования к вратарской позиции меняются – даже на нелиговом уровне киперам нужно уметь играть ногами – они не получают должного признания. “Вратари даже не всегда воспринимаются как футболисты. Люди о тебе думают, как об идиоте между двумя штангами”, – говорит Шоу. Способствует такому восприятию и природа вратарских ошибок. Чаще запоминаются именно ошибки, а не пять-шесть сэйвов в том же матче.

Игра вратаря – это уединенное искусство и с ним сопричастны особые психологические вызовы. Писатель Владимир Набоков возвышал вратаря как “одинокого орла”. Действительно, киперы часто испытывают приязнь друг к другу на расстоянии.

“Иногда это воспринимается как дружба, хотя ты даже можешь не знать вратаря соперника. Это как встреча с давно потерянным братом. Ты видишь его, знаешь, что он каким-то образом связан с тобой, но по сути ничего о нем не знаешь. Тем не менее, ты ценишь то, что он проходит через такие же испытания, как и ты”.

Для вратаря Премьер-лиги таким испытанием может быть полная трибуна фанов соперника за его спиной. В нелиговом футболе это личные оскорбления от небольшой кучки болельщиков. Еще одно испытание – бесконечное ожидание у своих ворот в ветер, дождь, слякоть и снег, прерываемое редкими вспышками адреналина.

Вратари тренируются в небольших сплоченных группах под руководством тренеров, которые тоже были вратарями. Это способствует не только близости, но и конкуренции. Не всегда вратари в одной команде проявляют бескорыстие. “Если основной вратарь ошибается, и команда пропускает, ты сочувствуешь им, но и думаешь о том, что через неделю можешь стать в ворота. Это звучит цинично, но иногда нужно быть готовым пойти на смену первому номеру”, – рассказывает Шоу.

Если в братстве вратарей есть и какой-то напряжение, то оно редко выносится на широкую публику. “Такова реальность, для нас есть только одна позиция на поле”, – говорит Ричард Ли. – Я играл вместе с Брэдом Фриделем в Блэкберне и он никогда не получал травмы”.

Недели и месяцы ожидания вне поля – это еще один психологический вызов, который способствует укреплению уз вратарей. Даже во время встречи противников дух братства торжествует и он символически воплощается после тренировки или финального свистка в приветствии двух кулаков в перчатках.