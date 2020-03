Братство вратарей: почему они поддерживают друг друга?

Приходилось ли вам иногда замечать, как после грубой ошибки какого-то вратаря, его коллега-соперник у других ворот не празднует этот гол? Или с какой теплотой киперы приветствуют друг друга перед серией пенальти? В этом нет ничего удивительного. Как сказал в одном интервью Андрей Пятов, “мы, вратари – особая каста”. Вратари объединены неким чувством взаимной симпатии и поддержки, и негласным моральным кодексом. Автор Уилл Мэгги для When Saturday Comes попытался дать ответ на вопрос – что это такое, “братство вратарей”.

Как проявляется дух товарищества у вратарей? Кипер Джеймс Ши может рассказать отличную историю. 28-летний вратарь выступает за клуб Чемпионшипа “Лутон”, но свои первые шаги в профессиональном футболе он делал в лондонском “Арсенале”. Для недавнего выпускника академии, новая пара вратарских перчаток была сродни роскоши и после одной из тренировок Ши попросил у кипера основной команды Лукаша Фабиански одолжить ему старую пару. Через несколько дней Фабиански принес Джеймсу Ши коробку новых перчаток с инициалами юного кипера.

Это не редкий пример. У многих вратарей есть похожие истории. Зачастую футбол – это жесткая, высококонкурентная среда, но вратари живут по своему моральному кодексу. Эта тенденция к взаимной поддержке получила свое наименование: братство вратарей (в оригинале “the goalkeepers’ union” – прим.ред.). Речь идет не о тайных встречах, членских взносах или всеобщей забастовке, а об особом чувстве солидарности со своим соперником у противоположных ворот.

“В какой-то мере это клише, но вратари действительно играют в своей лиге”, – говорит Ричард Ли, бывший вратарь “Уотфорда” и “Блэкберна”. “Само собой, что у вратарей есть дух товарищества. Они поддерживают друг друга и сочувствуют коллеге, у которого бывают непростые времена”.

Оливер Кан перестал праздновать триумф “Баварии” в финале Лиги чемпионов-2001, чтобы утешить вратаря “Валенсии” Сантьяго Каньисареса. Немецкая команда взяла трофей в серии пенальти, а Кан был удостоен награды “фейр-плей” за свой жест

Что касается критики, то многие члены братства вратарей придерживаются одного мнения. “Позиция вратаря остается непонятой. С точки зрения вратаря, суждение об его игре является любительским, если оно не сказано человеком, который играл на этой позиции”, – считает Ричард Ли.

Это касается телеэкспертов и комментаторов. Именно поэтому Ли создал подкаст, для которого выбрал предсказуемое название: “Братство вратарей”. Со-создатель подкаста Мэтью Брэдли согласен с тем, что на телевидение не часто встретишь вратарей. “Мы пресыщены футбольным анализом. Однако редко можно увидеть в числе экспертов вратаря, который говорил бы: «Кипер прыгнул так, потому что… Он сделал эту ошибку, потому что…»”

Когда в студии нет вратарского эксперта, бывшие полевые игроки часто прибегают к клише, вроде “пустить бабочку”. Не улучшают ситуацию и тысячи футбольных болельщиков в соцсетях, которые воображают себя вратарскими экспертами. “Киперам сложно это вынести, поэтому они склонны к взаимной поддержке”, – говорит Ричард Ли.

Вратарь Бен Фостер поздравил Кепу Аррисабалагу после того, как он отбил его удар на последних секундах матча “Уотфорд” – “Челси”

Watford goalkeeper Ben Foster thought he’d scored an injury time equaliser against Chelsea



Only for Kepa Arrizabalaga to make an incredible save! pic.twitter.com/RABsQH61fA