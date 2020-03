Футболист сборной Нигерии погиб в автокатастрофе

Исполнитель национальной сборной Нигерии Ифеани Джордж погиб в автокатастрофе. В машине было еще двое – одноклубник Джорджа по нигерийскому "Рейнджерс Интернешнл" Эммануэль Огбу, который выступал за молодежную команду, и Этека Габриэл, друг Ифеани.

Компания ехала из Энугу, где базируется клуб, в крупнейший город страны Лагос. Известно, что местный чемпионат был приостановлен из-за коронавируса, футболисты разъезжались по домам.

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint . Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers’ Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt