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ТОП-10 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt – Месси опустился на 8-е место

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(1 голосов)

Теперь у мира другие герои

ТОП-10 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt – Месси опустился на 8-е место
Новина українською

Издание Transfermarkt, которое специализируется на покупках, продажах и ценах на футболистов, воспользовалось паузой, предоставленной карантином, и обновило ценники для ТОП-10 самых дорогих исполнителей мира.

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Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе возглавил рейтинг: чтобы приобрести француза, клубам необходимо будет заплатить парижанам 200 миллионов евро (опять же, именно по оценке Transfermarkt). Следом расположился вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (160 миллионов), а тройку замкнул еще один игрок французского гранда Неймар – бразильца можно приобрести за те же 160 миллионов. Вашему вниманию – весь список:

ТОП-10 самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt – Месси опустился на 8-е место - изображение 1

Отметим, что капитан "Барселоны" Лионель Месси опустился на восьмую строчку таблицы. Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в список уже не входит.

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В статье: Лионель Месси Неймар Антуан Гризманн Рахим Стерлинг Мохамед Салах Садио Мане Кевин Де Брюйне Гарри Кейн Килиан Мбаппе Джейдон Санчо transfermarkt
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.03.2020 в 11:19
Что в десятке делает Гризманн?
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