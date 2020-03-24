Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Австралии был приостановлен как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщил глава Австралийской федерации футбола Джеймс Джонсон пресс-службе организации, в стране прервали все профессиональные футбольные соревнования, в частности, Hyundai A-League. Подобные меры коснулись и Новой Зеландии.

"Так как соревнования проводятся во всех регионах Австралии и Новой Зеландии, то сложная миссия стала невыполнимой. Мы чувствуем финансовое давление на всех уровнях. Игра выживет, но нужно ли нам будет измениться? Конечно же, да. Мы благодарим футболистов, спонсоров и фанатов за понимание ситуации".

Таким образом, футбол еще можно увидеть в Беларуси, Анголе, Бурунди, Никарагуа, Туркменистане, Мьянме, Мавритании и первом дивизионе Парагвая.