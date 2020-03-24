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Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса

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(1 голосов)

Беларусь и еще несколько стран – не сдаются

Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса
Новина українською

Чемпионат Австралии был приостановлен как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщил глава Австралийской федерации футбола Джеймс Джонсон пресс-службе организации, в стране прервали все профессиональные футбольные соревнования, в частности, Hyundai A-League. Подобные меры коснулись и Новой Зеландии.

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"Так как соревнования проводятся во всех регионах Австралии и Новой Зеландии, то сложная миссия стала невыполнимой. Мы чувствуем финансовое давление на всех уровнях. Игра выживет, но нужно ли нам будет измениться? Конечно же, да. Мы благодарим футболистов, спонсоров и фанатов за понимание ситуации".

Таким образом, футбол еще можно увидеть в Беларуси, Анголе, Бурунди, Никарагуа, Туркменистане, Мьянме, Мавритании и первом дивизионе Парагвая.

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В статье: коронавирус чемпионат Австралии
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Комментарии (1)
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Rics (Винница)
24.03.2020 в 10:42
Когда начнутся обзоры чемпионатов Анголы, Парагвая и Никарагуа? Вот у вас появилось время на их изучение
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