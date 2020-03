Отцы и дети: Мальдини и его сын выздоровеют от COVID-19 через неделю, а Линекеры ушли на карантин

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини опубликовал видео в своем Instagram, в котором рассказал о своем состоянии здоровья и самочувствии сына Дэниеля. Ранее у них была выявлена коронавирусная инфекция.

В то же время, экс-форвард сборной Англии и "Лестера" Гари Линекер сообщил, что ушел на карантин. Он рассказал у себя в Твиттере, какие принял меры после того, как у его сына обнаружились симптомы ОРВИ на фоне распространения коронавируса в Англии.

In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They’re not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I’ve been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is.