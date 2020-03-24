Отцы и дети: Мальдини и его сын выздоровеют от COVID-19 через неделю, а Линекеры ушли на карантин
Кто-то идет на поправку, а кто-то только уходит в самоизоляцию
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини опубликовал видео в своем Instagram, в котором рассказал о своем состоянии здоровья и самочувствии сына Дэниеля. Ранее у них была выявлена коронавирусная инфекция.
"Всем привет! В этом видео я хотел бы поблагодарить всех, кто выразил поддержку и заботу о моем здоровье, и здоровье моего сына через сообщения в социальных сетях. У нас все в порядке, мы должны излечиться от этого вируса в течение недели. Спасибо за вашу любовь, которой никогда не бывает много".
"Также я хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, работников сферы здравоохранения, жандармов и сотрудников правоохранительных органов, которые противостоят чрезвычайной ситуации с максимальным профессионализмом и настоящим мужеством. Вы заставляете нас гордиться тем, что мы итальянцы. Ещё раз спасибо".
В то же время, экс-форвард сборной Англии и "Лестера" Гари Линекер сообщил, что ушел на карантин. Он рассказал у себя в Твиттере, какие принял меры после того, как у его сына обнаружились симптомы ОРВИ на фоне распространения коронавируса в Англии.
"Я нахожусь в самоизоляции, поскольку у Джорджа появились симптомы. Они не ярко выраженные, но он полностью потерял обоняние и вкус. Сын был у меня в гостях около недели, мы вместе проводили время. Сейчас я проявляю бдительность, мою руки, избегаю контактов".
In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They’re not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I’ve been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is.— Gary Lineker (@GaryLineker) March 23, 2020