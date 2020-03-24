Глеб: Все сейчас смотрят белорусскую лигу. Может, Месси и Роналду могут приехать сюда на время паузы?

Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Александр Глеб поделился своим мнением о том, почему чемпионат Беларуси не был остановлен из-за коронавируса. Цитирует экс-хавбека "Штутгарта" Goal.com со ссылкой на The Sun.

"Весь мир сейчас смотрит белорусскую лигу. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать сюда на время паузы? Люди в Беларуси были бы счастливы. Лукашенко сказал, что тракторы и поля в деревнях всех вылечат".

"В Беларуси это словно никого не волнует – невероятно. Возможно, через 1-2 недели и у нас чемпионат остановится. Наш президент просто ждет, что будет дальше с вирусом. Все здесь знают, что случилось с Италией и Испанией – ничего хорошего. Судя по новостям, в администрации президента Беларуси считают, что это не так экстремально. Многие молодые люди и студенты здесь думают так же".