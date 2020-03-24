Глеб: Все сейчас смотрят белорусскую лигу. Может, Месси и Роналду могут приехать сюда на время паузы?
Мнение лучшего футболиста страны в ее истории
Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Александр Глеб поделился своим мнением о том, почему чемпионат Беларуси не был остановлен из-за коронавируса. Цитирует экс-хавбека "Штутгарта" Goal.com со ссылкой на The Sun.
"Весь мир сейчас смотрит белорусскую лигу. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать сюда на время паузы? Люди в Беларуси были бы счастливы. Лукашенко сказал, что тракторы и поля в деревнях всех вылечат".
"В Беларуси это словно никого не волнует – невероятно. Возможно, через 1-2 недели и у нас чемпионат остановится. Наш президент просто ждет, что будет дальше с вирусом. Все здесь знают, что случилось с Италией и Испанией – ничего хорошего. Судя по новостям, в администрации президента Беларуси считают, что это не так экстремально. Многие молодые люди и студенты здесь думают так же".
"Я со своей семьей стараюсь сидеть дома, но когда выхожу погулять, то вижу, что на улицах и в ресторанах по-прежнему много людей. Спортсмены тренируются как обычно, им просто все равно. Я стараюсь ограничивать контакты. Очень сложно объяснить решение нашей страны – все лиги остановлены, но мы не думаем, что это проблема…"