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Глеб: Все сейчас смотрят белорусскую лигу. Может, Месси и Роналду могут приехать сюда на время паузы?

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Мнение лучшего футболиста страны в ее истории

Глеб: Все сейчас смотрят белорусскую лигу. Может, Месси и Роналду могут приехать сюда на время паузы?
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Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Александр Глеб поделился своим мнением о том, почему чемпионат Беларуси не был остановлен из-за коронавируса. Цитирует экс-хавбека "Штутгарта" Goal.com со ссылкой на The Sun.

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"Весь мир сейчас смотрит белорусскую лигу. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать сюда на время паузы? Люди в Беларуси были бы счастливы. Лукашенко сказал, что тракторы и поля в деревнях всех вылечат".

"В Беларуси это словно никого не волнует – невероятно. Возможно, через 1-2 недели и у нас чемпионат остановится. Наш президент просто ждет, что будет дальше с вирусом. Все здесь знают, что случилось с Италией и Испанией – ничего хорошего. Судя по новостям, в администрации президента Беларуси считают, что это не так экстремально. Многие молодые люди и студенты здесь думают так же".

"Я со своей семьей стараюсь сидеть дома, но когда выхожу погулять, то вижу, что на улицах и в ресторанах по-прежнему много людей. Спортсмены тренируются как обычно, им просто все равно. Я стараюсь ограничивать контакты. Очень сложно объяснить решение нашей страны – все лиги остановлены, но мы не думаем, что это проблема…"

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Александр Глеб чемпионат Беларуси Александр Лукашенко коронавирус
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