Шмейхель одобряет. Как мальчик-вратарь тренируется на карантине со стеной. ВИДЕО

Карантин - не причина прекращать заниматься любимым делом. Это подтверждает и видео, которое британская журналистка Сара-Джейн Тобин выложила в твиттер. Она продемонстрировала, как ее сын тренируется стать вратарем на ограниченном пространстве без посторонней помощи.

"Когда ты вратарь, но один ребенок в семье ... в изоляции, но пытаешься улучшать свое мастерство", - написала заботливая мать, в профиле которой указано, что она болеет за "Лидс".

Интересно, что видео нашло отклик среди многих известных голкиперов, в частности, твит "лайкнули" Давид Де Хеа и Бен Фостер, а легендарный Петер Шмейхель так прокомментировал видео: "Ничто, даже злой вирус такой как COVID-19 не должен мешать талантливому вратарю работать над тем, чтобы становиться лучшим. Хорошая работа, юноша".

When you’re a goalkeeper... and an only child... in self isolation... and trying to keep up with your training... came up with this himself! I’m so impressed. #coronavirus #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FFzJ1LE3N1