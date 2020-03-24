  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В Нигерии похитили двух профессиональных футболистов

Общие новости
(1 голосов)

Третий сумел сбежать

В Нигерии похитили двух профессиональных футболистов
Новина українською

В Нигерии похитили двух профессиональных футболистов, сообщает BBC.

Игрок "Абиа Кометс" Бенджамин Илайомэд вместе с двумя представителями "Супер Иглз", Дайо Оджо и Эммануэлом Джеймсом, ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре, когда произошёл инцидент. В результате нападения Илайомэд и Оджо были похищены, а Джеймсу удалось сбежать.

По информации издания, в Нигерии это первый случай похищения в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба "Катсина Юнайтед" Абдуллахи Биффо.

В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Нигерии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...