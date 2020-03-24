В Нигерии похитили двух профессиональных футболистов, сообщает BBC.

Игрок "Абиа Кометс" Бенджамин Илайомэд вместе с двумя представителями "Супер Иглз", Дайо Оджо и Эммануэлом Джеймсом, ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре, когда произошёл инцидент. В результате нападения Илайомэд и Оджо были похищены, а Джеймсу удалось сбежать.

По информации издания, в Нигерии это первый случай похищения в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба "Катсина Юнайтед" Абдуллахи Биффо.

В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.