Гвардиола, Месси и Роналду сделали пожертвования на борьбу с коронавирусом

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сделал пожертвование в размере 1 миллиона евро на борьбу с коронавирусной инфекцией в Испании. Деньги будут распределены между каталонским госпиталем и фондом Анхеля Солера Даниэля. Сообщается, что в первую очередь тамошние медики нуждаются в масках – пожертвование Пепа поможет наладить производство 3D-печати защитных компонентов, как отмечает Sky Sports.

По информации Fox Soccer, капитан "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем также не остались в стороне и пожертвовали по миллиону евро.

Средства от аргентинца тоже достанутся каталонскому Hospital Clinic, а деньги Криштиану и Жорже помогут больницам в Лиссабоне и Порту. Будут приобретены кровати, мониторы, вентиляторы и другое медицинское оборудование.

