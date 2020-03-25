"Чеснок, лук, горячая вода". Экс-форвард Барселоны рассказал, как защищаются от COVID-19 в США

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" и национальной сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал о жизни в Майами в условиях карантина, который ввели из-за пандемии коронавирусной инфекции. Цитирует 54-летнего Стоичкова издание Mundo Deportivo.

"Домашняя изоляция сильно помогает нам. Я ем много чеснока и лука, пью горячую воду и принимаю длительные ванны, чтобы защитить себя от этого вируса. Со мной жена и 80-летняя теща, о ней мы должны заботиться больше всего".