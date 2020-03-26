“Не ждите переходов за 100 млн евро”. Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на трансферный рынок

Клубы европейских топ-лиг могут потерять около четырех миллиардов евро, если сезон 2019/2020 не будет доигран, подсчитала одна из ведущих аудиторских компаний мира KPMG.

Команды из АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 из-за остановки футбола не получают средств от телевидения, спонсорских соглашений и теряют доход от матчдея (билеты и продажа сопутствующих услуг в день игры). При этом они связаны контрактными обязательствами с футболистами, получающими семи-восьмизначные зарплаты.

Богатые клубы АПЛ, вроде “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуля”, имеют запас финансовой прочности и могут без больших потерь для себя продолжить выплачивать зарплату клубному персоналу. Во Франции местное законодательство позволяет клубам скинуть часть расходов по зарплате на плечи государства, чем, например, воспользовался “Лион”. В Бундеслиге на первый план вышла солидарность. Не только футболисты таких ведущих клубов как “Бавария” и “Боруссия” Дортмунд, но и новичка лиги “Униона” отказались от части своих зарплат, чтобы сократить расходы и избежать увольнения сотрудников клуба. Кроме того, как информирует Bild, “Бавария”, “Боруссия” Дортмунд, “РБ Лейпциг” и “Байер” Леверкузен намерены создать специальный фонд и внести в него по 20 миллионов евро для помощи наиболее нуждающимся клубам первой и второй Бундеслиги.

Топ-лиги намерены довести сезон до конца, и сделать это как можно раньше. Скорее всего мы не увидим матчи со зрителями до осени, но клубы хотя бы получат деньги от телеправ и спонсоров.

А что же трансферы? В условиях, когда самого футбола нет, новостные сводки спортивных изданий, помимо сообщений о новых случаях заболевания коронавирусом в мире футбола, заполнены информацией о летних трансферах. Но смогут ли клубы платить прежние суммы за футболистов? “Боруссия” Дортмунд, например, не собирается продавать Джейдона Санчо дешевле, чем за 130 миллионов, а “Байер” просит не меньше 100 миллионов евро за Кая Хавертца.

До сих пор неизвестно, когда, и в какие сроки будет проходить трансферное окно. Европейские лиги намерены закончить сезон до 30 июня. Именно в этот день заканчиваются контракты у многих футболистов. Однако никто не готов дать гарантий, что до конца июня получится уместить все оставшиеся матчи. Предлагался вариант, согласно которому контракты футболистов будут продлеваться на месяц, но не все готовы на это согласиться.

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Это не единственное обстоятельство, которое будет вызывать головную боль у менеджмента европейских клубов. Приостановка всего футбола приостановила и скаутинг в его традиционном виде. Конечно, трансферные цели можно изучать по видеоматериалу, но зачастую решения о больших сделках принимаются только после того как топ-скаут, спортивный директор или главный тренер смотрел за игрой потенциального новичка вживую, и желательно провел с ним беседу. Никто не будет выкладывать сто миллионов за футболиста только после просмотра видео.

Летом мы вряд ли увидим трансферный рынок в его привычном виде. “Не могу себе представить, что в ближайшем будущем будут стомиллионные трансферы. Суммы упадут, и не поднимутся до нынешнего уровня в ближайшие два-три года. Все страны пострадали. Возможно, мы увидим новый футбольный мир”, – сказал почетный президент “Баварии” Ули Хенесс в интервью kicker.

kicker также поинтересовался мнением других деятелей футбольного рынка.

Футбольный агент и консультант Саша Эмпахер считает, что трансферы “подешевеют” на половину или на треть и логично замечает, что топ-звезды пока не будут менять свои команды, поскольку они не смогут добиться повышения зарплат в других клубах.

Футбольные агенты Клаус Герстер и Андреас Мюллер согласны с Хенессом в том, что футбольному рынку понадобится два-три года, чтобы прийти в себя. Бывший гендиректор “Вердера” Томас Айхин считает, что спад в трансферной активности скорее будет не проблемой, а возможностью переосмыслить “непостижимость” и “моральную сомнительность” высоких сумм в футболе.

Не все с этим согласны. “У футбола снова будут деньги и он снова будет их тратить”, – считает футбольный агент Йорг Нойбауэр. Бывший спортдир “Майнца” и “Шальке” Кристиан Хайдель также думает, что футбол сможет восстановиться после кризиса, а футбольный консультант Карлхайнц Форстер с уверенностью проговаривает максиму “большие игроки всегда будут стоить больших денег”.

Исходя из мнений экспертов и последних действий клубов и футболистов, можно предположить, что коронавирусный кризис может привести к столкновению двух тенденций.

С одной стороны он может стать катализатором дальнейшего расслоения между богатыми и бедными клубами, и к возобновлению разговоров о Суперлиге. Однако возможен и второй вариант – кризис может послужить толчком для переосмысления ценностей футбола и к утверждению таких понятий как солидарность, ответственность и справедливость.