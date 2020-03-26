  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дайджест: гифка с Луниным, новый челлендж от Хави и как Робертсон на карантине соревнуется с ТАА

Общие новости
(2 голосов)

Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: гифка с Луниным, новый челлендж от Хави и как Робертсон на карантине соревнуется с ТАА
Новина українською

"Овьедо" создал аккаунт на популярном сайте Giphy, где футболисты команды демонстрируют разные жесты и движения на специальных гифках – у каждого игрока есть свое графическое изображение в популярном растровом формате. Украинский вратарь Андрей Лунин, видимо, предупреждает фанатов, что выходить из дома пока нельзя.

via GIPHY

Бывший футболист "Барселоны", а ныне главный тренер "Аль-Садд" Хави Эрнандес вместе со своей супругой принял участие в Nanana Challenge. Суть заключается в исполнении танца под песню "Oh Nanana" группы Bonde R300.

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд продемонстрировал свою меткость. На видео воспитанник мерсисайдцев на заднем дворе своего дома попадает мячом в бочку и пафосно уходит из кадра.

Одноклубник англичанина Эндрю Робертсон решил не отставать и показать свои навыки исполнения штрафных ударов. В публикации шотландец отметил ТАА и написал: "Когда мы вернемся, у нас будет новый исполнитель стандартов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хави Эрнандес Овьедо (Испания) Эндрю Робертсон Реал (Овьедо) Андрей Лунин Трент Александер-Арнольд Дайджест Овьедо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...