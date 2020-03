Дайджест: гифка с Луниным, новый челлендж от Хави и как Робертсон на карантине соревнуется с ТАА

"Овьедо" создал аккаунт на популярном сайте Giphy, где футболисты команды демонстрируют разные жесты и движения на специальных гифках – у каждого игрока есть свое графическое изображение в популярном растровом формате. Украинский вратарь Андрей Лунин, видимо, предупреждает фанатов, что выходить из дома пока нельзя.

via GIPHY

Бывший футболист "Барселоны", а ныне главный тренер "Аль-Садд" Хави Эрнандес вместе со своей супругой принял участие в Nanana Challenge. Суть заключается в исполнении танца под песню "Oh Nanana" группы Bonde R300.

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд продемонстрировал свою меткость. На видео воспитанник мерсисайдцев на заднем дворе своего дома попадает мячом в бочку и пафосно уходит из кадра.

Trent Alexander-Arnold with the precision. ???? pic.twitter.com/6xj5gVC76x

Одноклубник англичанина Эндрю Робертсон решил не отставать и показать свои навыки исполнения штрафных ударов. В публикации шотландец отметил ТАА и написал: "Когда мы вернемся, у нас будет новый исполнитель стандартов".

There’s a new freekick taker when we get back @trentaa98 ???? pic.twitter.com/TyZiO3j9OG