В Нигерии освободили похищенных футболистов

В Нигерии освободили похищенных ранее футболистов Бенджамина Илайомэда ("Абиа Кометс") и Дайо Оджо ("Супер Иглз"), сообщает BBC.

О похищении игроков стало известно 24 марта. Инцидент произошёл, когда они ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре. Вместе с ними в машине находился ещё один футболист "Супер Иглз" Эммануэл Джеймс, однако ему удалось сбежать.

Сейчас чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.