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В Нигерии освободили похищенных футболистов

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Они были в плену два дня

В Нигерии освободили похищенных футболистов
Новина українською

В Нигерии освободили похищенных ранее футболистов Бенджамина Илайомэда ("Абиа Кометс") и Дайо Оджо ("Супер Иглз"), сообщает BBC.

О похищении игроков стало известно 24 марта. Инцидент произошёл, когда они ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре. Вместе с ними в машине находился ещё один футболист "Супер Иглз" Эммануэл Джеймс, однако ему удалось сбежать.

Сейчас чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

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В статье: чемпионат Нигерии
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