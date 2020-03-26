В Нигерии освободили похищенных футболистов
Они были в плену два дня
В Нигерии освободили похищенных ранее футболистов Бенджамина Илайомэда ("Абиа Кометс") и Дайо Оджо ("Супер Иглз"), сообщает BBC.
О похищении игроков стало известно 24 марта. Инцидент произошёл, когда они ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре. Вместе с ними в машине находился ещё один футболист "Супер Иглз" Эммануэл Джеймс, однако ему удалось сбежать.
Сейчас чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
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