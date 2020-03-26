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СМИ: ФИФА попросит футболистов согласиться на временное снижение зарплат

Общие новости
(2 голосов)

В такой ситуации нужно делать подобные шаги

СМИ: ФИФА попросит футболистов согласиться на временное снижение зарплат
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает Marca, сегодня представители ФИФА провели онлайн совещание с Ассоциацией европейских клубов и с Международной ассоциацией европейских футболистов.

Главное, что там обсуждалось - это временное снижение зарплат футболистам в размере 50 процентов. Они будут просить игроков пойти на подобные меры из-за вспышки коронавируса.

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Безусловно, данное действие будет носить лишь временный характер. Как только в мире ситуация стабилизируется, все вернется в обычный режим.

Ранее сегодня сообщалось, что игроки "Барселоны" отказались идти на подобный шаг.

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В статье: ФИФА коронавирус
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.03.2020 в 01:07
А продажная фифа не хочет своим баблом поделиться? Например со взяток от террорашки и Катара
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