СМИ: ФИФА попросит футболистов согласиться на временное снижение зарплат
В такой ситуации нужно делать подобные шаги
Как сообщает Marca, сегодня представители ФИФА провели онлайн совещание с Ассоциацией европейских клубов и с Международной ассоциацией европейских футболистов.
Главное, что там обсуждалось - это временное снижение зарплат футболистам в размере 50 процентов. Они будут просить игроков пойти на подобные меры из-за вспышки коронавируса.
Безусловно, данное действие будет носить лишь временный характер. Как только в мире ситуация стабилизируется, все вернется в обычный режим.
Ранее сегодня сообщалось, что игроки "Барселоны" отказались идти на подобный шаг.
Читайте такжеИгроки Барселоны отказались от понижения зарплаты
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.03.2020 в 01:07
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...