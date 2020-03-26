СМИ: ФИФА попросит футболистов согласиться на временное снижение зарплат

Как сообщает Marca, сегодня представители ФИФА провели онлайн совещание с Ассоциацией европейских клубов и с Международной ассоциацией европейских футболистов.

Главное, что там обсуждалось - это временное снижение зарплат футболистам в размере 50 процентов. Они будут просить игроков пойти на подобные меры из-за вспышки коронавируса.

Безусловно, данное действие будет носить лишь временный характер. Как только в мире ситуация стабилизируется, все вернется в обычный режим.

Ранее сегодня сообщалось, что игроки "Барселоны" отказались идти на подобный шаг.