Дайджест: обращение Ливерпуля, техника кипера Шеффилда и празднование гола Баварии… в коврике

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" обратился к работникам сферы здравоохранения в этот непростой период пандемии коронавирусной инфекции. Менеджер клуба Юрген Клопп, форварды команды Садио Мане, Мо Салах, Роберто Фирмино и другие футболисты поблагодарили врачей и медсестер за их великий труд в борьбе с COVID-19. Интересно, что каждый сделал это на родном языке.

To all the health care workers around the world.



A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa