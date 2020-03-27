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Дайджест: обращение Ливерпуля, техника кипера Шеффилда и празднование гола Баварии… в коврике

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Дайджест: обращение Ливерпуля, техника кипера Шеффилда и празднование гола Баварии… в коврике
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Английский футбольный клуб "Ливерпуль" обратился к работникам сферы здравоохранения в этот непростой период пандемии коронавирусной инфекции. Менеджер клуба Юрген Клопп, форварды команды Садио Мане, Мо Салах, Роберто Фирмино и другие футболисты поблагодарили врачей и медсестер за их великий труд в борьбе с COVID-19. Интересно, что каждый сделал это на родном языке.

Голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон решил продемонстрировать во время карантина, что он обладает отличным техническим арсеналом. Не показывайте это видео Мартину Брайтвайту…

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Бразилец Джоване Элбер оформил свой первый хет-трик в составе "Баварии" 19 декабря 1998 года в матче с "Вольфсбургом". Замечательная возможность подурачиться и завернуться в коврик в цветах клуба, который лежал возле ворот соперника. Спустя 22 года экс-форвард мюнхенцев повторил трюк в "домашних стенах".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Дин Хендерсон Дайджест Джоване Элбер
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