Дайджест: обращение Ливерпуля, техника кипера Шеффилда и празднование гола Баварии… в коврике
Яркие свежие футбольные моменты
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" обратился к работникам сферы здравоохранения в этот непростой период пандемии коронавирусной инфекции. Менеджер клуба Юрген Клопп, форварды команды Садио Мане, Мо Салах, Роберто Фирмино и другие футболисты поблагодарили врачей и медсестер за их великий труд в борьбе с COVID-19. Интересно, что каждый сделал это на родном языке.
To all the health care workers around the world.— Liverpool FC (@LFC) March 26, 2020
A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa
Голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон решил продемонстрировать во время карантина, что он обладает отличным техническим арсеналом. Не показывайте это видео Мартину Брайтвайту…
Dean Henderson is more than just a goalkeeper ????pic.twitter.com/ds5Cs7d3sv— Goal (@goal) March 27, 2020
Бразилец Джоване Элбер оформил свой первый хет-трик в составе "Баварии" 19 декабря 1998 года в матче с "Вольфсбургом". Замечательная возможность подурачиться и завернуться в коврик в цветах клуба, который лежал возле ворот соперника. Спустя 22 года экс-форвард мюнхенцев повторил трюк в "домашних стенах".
Ein LEGENDÄRER Jubel! ????— FC Bayern München (@FCBayern) March 27, 2020
Wer ist zuhause auch so kreativ wie Giovane #Elber? #FCBayernAtHome #FlashbackFriday pic.twitter.com/FkSu7iYDCu
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