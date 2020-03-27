Дайджест: обращение Ливерпуля, техника кипера Шеффилда и празднование гола Баварии… в коврике

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" обратился к работникам сферы здравоохранения в этот непростой период пандемии коронавирусной инфекции. Менеджер клуба Юрген Клопп, форварды команды Садио Мане, Мо Салах, Роберто Фирмино и другие футболисты поблагодарили врачей и медсестер за их великий труд в борьбе с COVID-19. Интересно, что каждый сделал это на родном языке.

To all the health care workers around the world.



A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa — Liverpool FC (@LFC) March 26, 2020

Голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон решил продемонстрировать во время карантина, что он обладает отличным техническим арсеналом. Не показывайте это видео Мартину Брайтвайту…

Dean Henderson is more than just a goalkeeper ????pic.twitter.com/ds5Cs7d3sv — Goal (@goal) March 27, 2020

Бразилец Джоване Элбер оформил свой первый хет-трик в составе "Баварии" 19 декабря 1998 года в матче с "Вольфсбургом". Замечательная возможность подурачиться и завернуться в коврик в цветах клуба, который лежал возле ворот соперника. Спустя 22 года экс-форвард мюнхенцев повторил трюк в "домашних стенах".