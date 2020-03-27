Без Роналдиньо, но уже с Хави и Иньестой - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2009

Пока футбольный мир остановлен из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять сборные самых дорогих футболистов былых годов. На очереди 2009-й.

Что интересно, из команды пропал Роналдиньо, который за год до этого оценивался в 80 миллионов. С другой стороны, добавились более знакомые молодому зрителю Хави и Иньеста.

Стоит отметить, что сразу пять игроков из этой команды играют по сей день.