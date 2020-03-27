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Без Роналдиньо, но уже с Хави и Иньестой - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2009

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Очень сильная команда

Без Роналдиньо, но уже с Хави и Иньестой - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2009
UA-Футбол
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Пока футбольный мир остановлен из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять сборные самых дорогих футболистов былых годов. На очереди 2009-й.

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Что интересно, из команды пропал Роналдиньо, который за год до этого оценивался в 80 миллионов. С другой стороны, добавились более знакомые молодому зрителю Хави и Иньеста.

Без Роналдиньо, но уже с Хави и Иньестой - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2009 - изображение 1

Стоит отметить, что сразу пять игроков из этой команды играют по сей день.

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В статье: Лионель Месси Кака Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Джон Терри Неманья Видич Рио Фердинанд Стивен Джеррард Хави Андреас Иньеста
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