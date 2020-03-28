Защитник брестского Руха Виллиам: Я напуган, надеюсь, что чемпионат Беларуси остановят
Некоторые игроки не в восторге от идеи продолжить чемпионат
Защитник брестского "Руха" Жоао Вильям хочет, чтобы чемпионат Беларуси был остановлен из-за коронавируса.
"Надеюсь, что чемпионат Беларуси остановят. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом. Но, как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: "Я сегодня заразился?"
Я защитник, не могу не коснуться своего противника. Это происходит всю игру.
Моя мама, папа и жена все время звонят мне и просят меня вообще не выходить из отеля. Проблема в том, что здесь все очень спокойно, люди ведут себя как обычно, никто не носит масок.
Мой агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат после уик-энда… Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка – это лучшее для меня и здоровья каждого", – цитирует бразильца UOL.
Отметим, что на данный момент чемпионат Беларуси является единственной лигой Европы, где соревнования не приостановлены.