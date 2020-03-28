Чемпионат Беларуси. Торпедо-БелаАЗ Дмитрия Юсова и Энергетик-БГУ продолжают идти без потерь

В Беларуси продолжается розыгрыш чемпионата, несмотря на эпидемию коронавируса, охватившую Европу. В пятницу стартовал второй тур, в котором состоялось два матча.

"Торпедо-БелАЗ" минимально одолел "Белшину" (1:0) благодаря голу Валерия Горбачика. Наш Дмитрий Юсов появился на поле на 66-й минуте игры, заменив автора единственного забитого мяча в матче.

Торпедо-БелАЗ – Белшина 1:0

Гол: Горбачик (50).

Торпедо-БелАЗ: Бушма, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Хачатурян, Павлюковец, Кухарчик (Николаевич, 59), Габриэл Рамос (Афанасьев, 77), Антилевский, Горбачик (Юсов, 66). Белшина – Туранок, Ясюкевич, Рочев, Кучинский, Одеоибо, Башилов, Глебко (Новик, 70), Скобликов, Бордуков, Салимов (Рекиш, 84), Ковель.

А вот брестский "Рух", в котором выступает пара украинских защитников Александр Мигунов и Алексей Ковтун, потерпел поражение от "Энергетик-БГУ" (0:1). В составе минской команды голом отличился Даниил Мирошников.

Отметим, что оба украинца появились на поле в стартовом составе. Мигунов на 74-й минуте заменил Абдулай Диалло.

Рух Брест – Энергетик-БГУ 0:1

Гол: Мирошников (43)