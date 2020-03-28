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Чемпионат Беларуси. Торпедо-БелаАЗ Дмитрия Юсова и Энергетик-БГУ продолжают идти без потерь

Общие новости
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Вчера состоялось два поединка второго тура

Чемпионат Беларуси. Торпедо-БелаАЗ Дмитрия Юсова и Энергетик-БГУ продолжают идти без потерь
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В Беларуси продолжается розыгрыш чемпионата, несмотря на эпидемию коронавируса, охватившую Европу. В пятницу стартовал второй тур, в котором состоялось два матча.

"Торпедо-БелАЗ" минимально одолел "Белшину" (1:0) благодаря голу Валерия Горбачика. Наш Дмитрий Юсов появился на поле на 66-й минуте игры, заменив автора единственного забитого мяча в матче.

Торпедо-БелАЗ – Белшина 1:0

Гол: Горбачик (50).

Торпедо-БелАЗ: Бушма, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Хачатурян, Павлюковец, Кухарчик (Николаевич, 59), Габриэл Рамос (Афанасьев, 77), Антилевский, Горбачик (Юсов, 66).

Белшина – Туранок, Ясюкевич, Рочев, Кучинский, Одеоибо, Башилов, Глебко (Новик, 70), Скобликов, Бордуков, Салимов (Рекиш, 84), Ковель.

А вот брестский "Рух", в котором выступает пара украинских защитников Александр Мигунов и Алексей Ковтун, потерпел поражение от "Энергетик-БГУ" (0:1). В составе минской команды голом отличился Даниил Мирошников.

Отметим, что оба украинца появились на поле в стартовом составе. Мигунов на 74-й минуте заменил Абдулай Диалло.

Рух Брест – Энергетик-БГУ 0:1

Гол: Мирошников (43)

Рух Брест: Нечаев, Гайдучик, Колпачук, Мигунов (Диалло, 74), Ковтун, Вилльям, Тихоновский (Васильев, 65), Осучукву, Гречихо, Концевой, Петренко (Седько, 89).

Энергетик-БГУ: Лесько, Сокол, Шкурдюк, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев (Бакич, 61), Гирс, Тве, Мусаханян (Совпель, 67), Атеменг (Умаров, 73).

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Комментарии (2)
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Napoli
28.03.2020 в 12:35
150-200, кароч. Редактирование комментариев обещает желать лучшего
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0
-1
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Napoli
28.03.2020 в 12:31
Смысл с такого чемпионата? Белорусам на него плевать. Сколько людей было на матче Торпедо-Белшина? Я думаю, что максимум 150-200
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0
-1

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