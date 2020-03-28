Чемпионат Беларуси. Торпедо-БелаАЗ Дмитрия Юсова и Энергетик-БГУ продолжают идти без потерь
Вчера состоялось два поединка второго тура
В Беларуси продолжается розыгрыш чемпионата, несмотря на эпидемию коронавируса, охватившую Европу. В пятницу стартовал второй тур, в котором состоялось два матча.
"Торпедо-БелАЗ" минимально одолел "Белшину" (1:0) благодаря голу Валерия Горбачика. Наш Дмитрий Юсов появился на поле на 66-й минуте игры, заменив автора единственного забитого мяча в матче.
Торпедо-БелАЗ – Белшина 1:0
Гол: Горбачик (50).
Торпедо-БелАЗ: Бушма, Устинов, Бордачев, Щербо, Яшин, Хачатурян, Павлюковец, Кухарчик (Николаевич, 59), Габриэл Рамос (Афанасьев, 77), Антилевский, Горбачик (Юсов, 66).
Белшина – Туранок, Ясюкевич, Рочев, Кучинский, Одеоибо, Башилов, Глебко (Новик, 70), Скобликов, Бордуков, Салимов (Рекиш, 84), Ковель.
А вот брестский "Рух", в котором выступает пара украинских защитников Александр Мигунов и Алексей Ковтун, потерпел поражение от "Энергетик-БГУ" (0:1). В составе минской команды голом отличился Даниил Мирошников.
Отметим, что оба украинца появились на поле в стартовом составе. Мигунов на 74-й минуте заменил Абдулай Диалло.
Рух Брест – Энергетик-БГУ 0:1
Гол: Мирошников (43)
Рух Брест: Нечаев, Гайдучик, Колпачук, Мигунов (Диалло, 74), Ковтун, Вилльям, Тихоновский (Васильев, 65), Осучукву, Гречихо, Концевой, Петренко (Седько, 89).
Энергетик-БГУ: Лесько, Сокол, Шкурдюк, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев (Бакич, 61), Гирс, Тве, Мусаханян (Совпель, 67), Атеменг (Умаров, 73).