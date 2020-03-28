Милевский: Странно, что сейчас играем только мы одни

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал об обстановке в чемпионате Беларуси в связи с пандемией корановируса.

"Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые у нас. Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.

Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе. Поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой.

Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело", – сказал Милевский в эфире передачи "Трендец".