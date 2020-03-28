Минск - Динамо (Минск), 5 украинцев на поле. Смотреть онлайн, видеотрансляция
В рамках второго тура белорусской Высшей лиги ФК "Минск" примет столичное "Динамо".
В основе хозяев стабильно играет четверо украинцев, гости также не обделены вниманием наших соотечественников, Артем Сухоцкий второй матч кряду начинает в старте...
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