Славия-Мозырь - БАТЭ 2:1. Видеообзор матча
БАТЭ проигрывает второй матч подряд
Вашему вниманию видеообзор матча 2-го тура чемпионата Беларуси "Славия" - "БАТЭ".
Чемпионат Беларуси - Высшая лига
28 марта, 2 тур
Славия-Мозырь - БАТЭ 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 - 10 Виллумссон, 1:1 - 32 Мельников, 2:1 - 48 Мельников
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