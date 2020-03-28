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Славия-Мозырь - БАТЭ 2:1. Видеообзор матча

Общие новости
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БАТЭ проигрывает второй матч подряд

Славия-Мозырь - БАТЭ 2:1. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 2-го тура чемпионата Беларуси "Славия" - "БАТЭ".

Чемпионат Беларуси - Высшая лига

28 марта, 2 тур

Славия-Мозырь - БАТЭ 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 - 10 Виллумссон, 1:1 - 32 Мельников, 2:1 - 48 Мельников

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В статье: Славия (Мозырь) БАТЕ
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