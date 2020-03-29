Кассано: Марадона творил 5 лет, Месси - делает это уже 15. Диего пора признать, что Лео лучше

Экс-нападающий национальной сборной Италии, "Реала" и "Милана" Антонио Кассано сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

"Марадона творил невиданные вещи на протяжении 4-5 лет.

Однако Месси делает то же самое уже 15 лет. Он забил 710 голов и отдал 300 голевых передач.

Когда Месси играет, его команда уже ведет 1:0. Фанаты Марадоны должны смириться с этим.

Есть кто-то, кто опередил его", – поделился Антонио Кассано.