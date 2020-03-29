Кассано: Марадона творил 5 лет, Месси - делает это уже 15. Диего пора признать, что Лео лучше
Итальянец сравнил двух великих аргентинцев
Экс-нападающий национальной сборной Италии, "Реала" и "Милана" Антонио Кассано сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.
"Марадона творил невиданные вещи на протяжении 4-5 лет.
Однако Месси делает то же самое уже 15 лет. Он забил 710 голов и отдал 300 голевых передач.
Когда Месси играет, его команда уже ведет 1:0. Фанаты Марадоны должны смириться с этим.
Есть кто-то, кто опередил его", – поделился Антонио Кассано.
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Источник:Football Italia
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
30.03.2020 в 00:03
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MES QUE UN CLUB
29.03.2020 в 23:55
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