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Кассано: Марадона творил 5 лет, Месси - делает это уже 15. Диего пора признать, что Лео лучше

Общие новости
(1 голосов)

Итальянец сравнил двух великих аргентинцев

Кассано: Марадона творил 5 лет, Месси - делает это уже 15. Диего пора признать, что Лео лучше
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Экс-нападающий национальной сборной Италии, "Реала" и "Милана" Антонио Кассано сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

"Марадона творил невиданные вещи на протяжении 4-5 лет.

Однако Месси делает то же самое уже 15 лет. Он забил 710 голов и отдал 300 голевых передач.

Когда Месси играет, его команда уже ведет 1:0. Фанаты Марадоны должны смириться с этим.

Есть кто-то, кто опередил его", – поделился Антонио Кассано.

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В статье: Лионель Месси Антонио Кассано Диего Марадона
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Источник:
Football Italia
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
30.03.2020 в 00:03
Марадона забил гол рукой и этот левый гол повлиял на исход матча. Этим поступком Марадона перечеркнул ВСЁ.
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MES QUE UN CLUB
29.03.2020 в 23:55
Он абсолютно прав. «Болельщики» Марадоны, а точнее Мессиненавистники всё время приводят в пример считанные удачные матчи Марадоны на ЧМ. Причём этих людей скорее всего ещё и в папкиных яйцах не было. И они ещё пытаются противопоставить это многолетней стабильности Лео Месси ? 300 голевых передач и всего 28 таковых у Марадоны.
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