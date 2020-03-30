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Уникальная подборка без Месси: Моуриньо составил сборную из игроков, с которыми работал

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С Лео Жозе не работал

Уникальная подборка без Месси: Моуриньо составил сборную из игроков, с которыми работал
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал символическую сборную из игроков, которых он когда-либо тренировал (источник – MEN со ссылкой на Marca). Напомним, специалист работал с "Порту" (2002-2004), "Челси" (2004-2007 и 2013-2015), "Интером" (2008-2010), "Реалом" (2010-2013) и "Манчестер Юнайтед" (2016-2018). Вашему вниманию – выбор Жозе. Португалец играет по схеме 4-3-3:

Петр Чех ("Челси"), Хавьер Дзанетти ("Интер"), Джон Терри ("Челси"), Рикарду Карвальо ("Челси", "Реал"), Вильям Галлас ("Челси"), Клод Макелеле ("Челси"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Месут Озил ("Реал"), Эден Азар ("Челси"), Криштиану Роналду ("Реал"), Дидье Дрогба ("Челси").

С "Порту" и "Интером" Моуриньо выигрывал Лигу чемпионов, а с "Челси" трижды становился чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2014/15).

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В статье: Месут Озил Криштиану Роналду Джон Терри Жозе Моуриньо Петр Чех Рикарду Карвалью Эден Азар Дидье Дрогба Хавьер Дзанетти Фрэнк Лэмпард Вильям Галлас Реал (Мадрид) Интер (Милан) Клод Макелеле Челси (Лондон) Порту
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Источник:
MEN

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
30.03.2020 в 09:47
показательная "сборная" из двух помоек. из лондонской помойки "челси" и мадридской помойки "среал"
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