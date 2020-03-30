  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Давайте не ставить в один ряд Формулу-1 и картинг". Бензема жестко прошелся по сравнениям с Жиру

Общие новости
(1 голосов)

Карим расстроен, что у него отобрали права

"Давайте не ставить в один ряд Формулу-1 и картинг". Бензема жестко прошелся по сравнениям с Жиру
Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема ответил на завуалированный вопрос, сильнее ли он своего соотечественника и нападающего лондонского "Челси" Оливье Жиру. Цитирует игрока "сливочных" Goal.com.

Читайте такжеВиллиан, Жиру, Давид Силва: кто еще из звезд АПЛ в подвешенном состоянии из-за коронавируса?

"Давайте не ставить в один ряд Формулу-1 и картинг. Это я еще мягко выражаюсь… Знаю, что Формула-1 – это я. Все эти вопросы, потому что он играет в сборной – это единственная причина. Ничего впечатляющего и удивительного в его игре нет. Неужели вам нравится, как он играет? Я не уверен. Если вы так думаете, то дайте мне сыграть за мою страну, ведь я имею на это право – тогда проверим".

Бензема был отстранен от выступлений за национальную сборную Франции после скандала, в котором Карима обвинили в шантаже Матье Вальбуэна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Карим Бензема Оливье Жиру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...