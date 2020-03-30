"Давайте не ставить в один ряд Формулу-1 и картинг". Бензема жестко прошелся по сравнениям с Жиру

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема ответил на завуалированный вопрос, сильнее ли он своего соотечественника и нападающего лондонского "Челси" Оливье Жиру. Цитирует игрока "сливочных" Goal.com.

"Давайте не ставить в один ряд Формулу-1 и картинг. Это я еще мягко выражаюсь… Знаю, что Формула-1 – это я. Все эти вопросы, потому что он играет в сборной – это единственная причина. Ничего впечатляющего и удивительного в его игре нет. Неужели вам нравится, как он играет? Я не уверен. Если вы так думаете, то дайте мне сыграть за мою страну, ведь я имею на это право – тогда проверим".