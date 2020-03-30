Самый деликатный вопрос, или Какой должна быть зарплата футболиста

Во время пандемии коронавируса и времени, когда половина мира находится на карантине, часто можно услышать сравнения зарплат медиков и футболистов, научных сотрудников и спортсменов из других элитных видов спорта. Конечно, не в пользу медиков эти сравнения. Тем более, что в эти тяжелые дни врачи буквально рискуют жизнью, получая несущественное вознаграждение за свои труды.

Во многих клубах добровольно игроки соглашаются на понижение зарплат, многие из них жертвуют средства организациям, которые борются с COVID-19. Могут себе позволить. Доходы футболистов в топ-чемпионатах исчисляются десятками миллионов долларов. За свою карьеру "звезда" футбола может обеспечить безбедное существование не только себе, но и своим потомкам. Но так было не всегда. Сейчас мы вспомним истории о доходах профессионалов, выходивших на футбольные поля в позапрошлом веке.

Вряд ли кто-то может назвать имя первого футболиста, получившего деньги за свою игру. Было время, когда финансовое стимулирование не поощрялось, ведь за деньги легко можно было переманить игрока из одного клуба в другой. Тем не менее, уже в 70-е годы XIX века профессионалы существовали, а чтобы "замести следы", владельцы клубов оформляли их на какую-нибудь работу, где игрок никогда не появлялся.

Теперь самое интересное - сколько же платили футболистам? В Англии среди болельщиков распространена легенда: в конце XIX века за клуб "Халлэм" выступал некий Билли Мосфорт. Во время матча с командой "Шеффилд Уэнсдей" кто-то из болельщиков закричал с трибуны: "Билли, если перейдешь к нам, получишь 10 фунтов и бесплатную выпивку на целую неделю". Мосфорт покинул поле, а через несколько минут вернулся в игру в футболке соперника.

Еще одна древняя байка вспоминает скандал с игроком клуба "Дарвен" Фреги Сутером, дело было в 1879-м году. Подозрение у общественности вызвал тот факт, что после перехода в эту команду, Сутер забросил свою работу каменщика. Значит, за игру получал доход не меньше, а по тем временам это были очень солидные деньги.

В 1884 году руководство клуба "Престон Норт Энд" было обвинено в том, что выплачивает своим игрокам деньги за игру. Команду исключили из Футбольной ассоциации Англии. Правда, это вызвало гнев болельщиков. В следующем году Футбольная ассоциация официально разрешила платить деньги игрокам – настоящее революционное решение, возможно, одно из решающих для "игры миллионов".

До 1885 года в английском футболе действовало правило: если игрок получил за игру сумму, которая превышает его расходы на участие в матче, нарушителя ждала дисквалификация!

Первым официально зарегистрированным профессиональным клубом, который стал платить зарплату игрокам, стал "Блэкберн Роверс". В сезоне 1885/1886 он выплатил футболистам аж 615 фунтов. Известно, что больше всех получали Джеймс Форест и Джозеф Лофтхауз – по 1 фунту стерлингов в неделю. В 1889 году самым высокооплачиваемым футболистом Англии стал Ник Росс из "Престона", он получал 10 фунтов в месяц. Для сравнения – в то время хлеб стоял примерно 0,03 фунта, а литр молока 0,06 фунта.

Как и сейчас, многие небогатые клубы выражали негодование и требовали урезать непомерный аппетит футбольных звезд. Переворот в профессиональном футболе совершил голкипер "Шеффилда Юнайтед" Уильям Фулк. В середине девяностых годов XIX века он потребовал от владельцев клуба оплачивать еще и то время, когда в чемпионате наступает перерыв. Руководство пошло на уступки, правда, во время отдыха зарплата была существенно ниже.

В начале прошлого века самыми богатыми футболистами считались игроки лондонского "Арсенала". Лучшие из них получали по 7 фунтов в неделю, а с премиальными выходило и до 10 фунтов. Конечно, невозможно сравнивать зарплаты современных игроков с данными позапрошлого века, да и уровень футбола тогда был совершенно другим, нагрузки, интенсивность и многое другое. Тем не менее, как все начиналось и к чему пришло, и можно только догадываться, как будут расти заработные платы в дальнейшем.

Наверное, не совсем корректно сравнивать зарплату украинских игроков сейчас, но до войны и российской агрессии в 2013-м году профессиональный футболист в Украине в среднем получал 6 тысяч долларов в неделю. В Англии в 2013-м году средняя зарплата игрока АПЛ составляла 67 тысяч долларов в неделю. В 2019-м году эта сумма выросла примерно на 10 процентов.

Напоследок отметим, что самая большая для спортивных команд в мире зарплатная ведомость у "Барселоны" – 427 миллиона евро за сезон.