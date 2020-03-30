Искаженный смысл футбола. Как Барбадос защищал и свои, и чужие ворота

Футбол переполнен невероятными историями... Футбол развязывал войну, футбол устанавливал перемирие, футбол был частью революции и мятежа, а были времена, когда футбол играли даже преступники. Наверное, и сегодняшнюю историю вы слышали, но еще раз пережить эти странные ощущения не будет лишним. Ощущение, когда игра, в которой главной целью является забить гол / голы для победы, теряла свой смысл.

1994-й год... Разгар Карибского кубка. За выход из группы 1 соревновались сборные Барбадоса, Пуэрто-Рико и Гренады, из которых лишь одному суждено было пройти в следующий раунд. Нетрудно вычислить, что в группе из трех команд каждый из соперников должен был сыграть по два матча, а то, что судьба первого места будет определяться благодаря дополнительным показателям, имело довольно высокую вероятность.

Пуэрто-Рико быстро "откатал" свою программу, добыв три очка в двух поединках и заблаговременно потеряв шансы на выход из группы (при равенстве очков места в турнирной таблице трио определялись по количеству забитых - пропущенных). Ведь, победив Барбадос 1:0, пуэрториканцы проиграли Гренаде 0:2 и любой исход поединка между Барбадосом и Гренадой оставлял команду на позиции, ниже первой. Гренаду устраивали любая победа и любое поражение с разницей в один мяч. Барбадосцам, соответственно, нужна была только победа с разницей в два мяча или больше.

До матча

Промежуточной цели команда из страны, где выращивают много сахарного тростника, достигла весьма быстро – вела со счетом 2:0 и не предпочитала больше рисковать. Но на 83-й минуте таки пропустила гол от Гренады, который теперь уже помещал в выгодное положение соперника.

Пойдя на штурм ворот Гренады с целью восстановить преимущество в два гола, Барбадос наткнулся на непроходимую стену. Те пути, благодаря которым барбадосцы забили два мяча раньше, теперь были перекрыты. А время неумолимо уходило, и в конце встречи в светлых головах футболистов сборной Барбадоса родилась идея, которая станет достоянием вечности, перепишет историю турнира и повлияет на развитие игры. Идея забить в свои ворота, чтобы матч перешел в овертаймы. Тогда они, как и сейчас, продолжались тридцать минут (два по 15), но у правила "Золотого гола" была специфика – один забитый считался за два и игра мгновенно прекращалась.

Футболисты "Гренады" тоже были не лыком шиты. Они быстро почувствовали неладное, сориентировались в ситуации и раскусили хитрость соперника. Им, чтобы не допустить, вероятно, убийственных овертаймов (Барбадос был уверен в собственных силах, нагнетал), нужен был гол до завершения регламентированных минут. То есть, в течение трех минут основного времени и четырех компенсированных. Гол, что важно, в любые ворота.

Забив Барбадосу, Гренада прошла бы дальше с шестью очками и единоличным лидерством в турнирной таблице по чистым показателям. Пропустив в свои, "Spice Boys" и так финишировали бы первыми благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных при равенстве очков. Поэтому они атаковали и чужие ворота, и свои. А Барбадос в течение этих семи минут просто пытался не дать сопернику затолкать мяч в сетку.

"Я чувствую себя обманутым. Люди, которые придумали эти правила, должны быть кандидатами на прописку в дурдоме. В игру никогда не следует играть с большим количеством растерянных игроков на поле. Ведь наши футболисты не знали даже, в каком направлении атаковать: должен был состояться наш гол, или же их гол... Я никогда не видел такого раньше. В футболе вы должны забить сопернику, чтобы победить, а не забивать вместо него", - возмущался тренер Гренады Джеймс Кларксон и делал это абсолютно логично.

Ведь, дотерпев до экстра-таймов, Барбадос все же забил свой "золотой гол", который установил нужный для этой команды счет на табло – 4:2. Барбадос прошел дальше, а Гренада стала второй с показателем "забитых-пропущенных" 4:4 против 4:3 у соперника. Хотя фактически Барбадос забил лишь три гола.

После матча

Правило "золотого гола" после этого использовалось в мировом футболе до 2003-го года. Но никогда и нигде больше один мяч не считали за два. В том числе – и на Карибском кубке.