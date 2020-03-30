Семикратный чемпион Словакии будет ликвидирован первого апреля
Все из-за тяжелой экономической ситуации в клубе
Как сообщает официальный сайт словацкой "Жилины", с первого апреля клуб будет ликвидирован.
Основная причина - отсутствие средств для существования. Бюджет клуба формируется благодаря продажам в трансферное окно. Летом, к примеру, они продали игроков на четыре миллиона евро.
Вероятно, что из-за вспышки коронавируса, доходы клуба от продаж футболистов, будут равны примерно нулю.
Клуб, основанный в 1908-м году, семь раз становился чемпионом Словакии. Сейчас он занимает второе место в чемпионате.
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ZSTV1223 (Черкаси)
30.03.2020 в 20:45
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