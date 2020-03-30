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Семикратный чемпион Словакии будет ликвидирован первого апреля

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(2 голосов)

Все из-за тяжелой экономической ситуации в клубе

Семикратный чемпион Словакии будет ликвидирован первого апреля
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает официальный сайт словацкой "Жилины", с первого апреля клуб будет ликвидирован.

Основная причина - отсутствие средств для существования. Бюджет клуба формируется благодаря продажам в трансферное окно. Летом, к примеру, они продали игроков на четыре миллиона евро.

Вероятно, что из-за вспышки коронавируса, доходы клуба от продаж футболистов, будут равны примерно нулю.

Клуб, основанный в 1908-м году, семь раз становился чемпионом Словакии. Сейчас он занимает второе место в чемпионате.

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В статье: Жилина
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Комментарии (1)
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ZSTV1223 (Черкаси)
30.03.2020 в 20:45
Отак просто
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