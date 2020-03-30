Семикратный чемпион Словакии будет ликвидирован первого апреля

Как сообщает официальный сайт словацкой "Жилины", с первого апреля клуб будет ликвидирован.

Основная причина - отсутствие средств для существования. Бюджет клуба формируется благодаря продажам в трансферное окно. Летом, к примеру, они продали игроков на четыре миллиона евро.

Вероятно, что из-за вспышки коронавируса, доходы клуба от продаж футболистов, будут равны примерно нулю.

Клуб, основанный в 1908-м году, семь раз становился чемпионом Словакии. Сейчас он занимает второе место в чемпионате.