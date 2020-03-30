Экс-тренер Карпат Йовичевич может возглавить загребское Динамо

Экс-тренер "Карпат" Игор Йовичевич, который сейчас работает с молодежкой загребского "Динамо", в ближайшее время может принять первую команду загребского клуба.

Как сообщает Sportske novosti, в связи с пандемией коронавируса клуб находится в тяжелой экономической ситуации и намерен затянуть пояса.

Из-за приостановки сезона загребский клуб отправил в отставку весь персонал и тренерский штаб в связи с финансовыми трудностями, оставив лишь главного тренера Ненада Бьелицу. Впрочем, и Бьелица также вскоре может покинуть команду, так как специалист не согласен пойти на уступки по контракту.

Руководство надеется, что сможет разорвать контракт с Бьелицей по обоюдному согласию сторон, и если это произойдет, команду примет именно Йовичевич.

Напомним, в "Карпатах" Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством "зелено-белые" провели 46 поединков. В середине февраля "Динамо" Загреб U-19 под руководством Йовичевича выбило киевских одноклубников из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.