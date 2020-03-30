  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-тренер Карпат Йовичевич может возглавить загребское Динамо

Общие новости
(1 голосов)

У клуба тяжелая финансовая ситуация

Экс-тренер Карпат Йовичевич может возглавить загребское Динамо
Новина українською

Экс-тренер "Карпат" Игор Йовичевич, который сейчас работает с молодежкой загребского "Динамо", в ближайшее время может принять первую команду загребского клуба.

Как сообщает Sportske novosti, в связи с пандемией коронавируса клуб находится в тяжелой экономической ситуации и намерен затянуть пояса.

Из-за приостановки сезона загребский клуб отправил в отставку весь персонал и тренерский штаб в связи с финансовыми трудностями, оставив лишь главного тренера Ненада Бьелицу. Впрочем, и Бьелица также вскоре может покинуть команду, так как специалист не согласен пойти на уступки по контракту.

Руководство надеется, что сможет разорвать контракт с Бьелицей по обоюдному согласию сторон, и если это произойдет, команду примет именно Йовичевич.

Напомним, в "Карпатах" Игор Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством "зелено-белые" провели 46 поединков. В середине февраля "Динамо" Загреб U-19 под руководством Йовичевича выбило киевских одноклубников из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Загреб) Ненад Бьелица Игрь Йовичевич коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
31.03.2020 в 00:02
Ну если и может то что из этого? К чему это?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...