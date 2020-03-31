Танцы на вулкане: В Беларуси не думают останавливать праздник футбола

Пир во время чумы или в Беларуси победили коронавирус, забыв об этом сказать соседям? Вся Европа и большая часть мира на карантине, иногда меры слишком жесткие вплоть до комендантского часа и арестов нарушителей. На прошлых выходных состоялось несколько товарищеских матчей, продолжаются лишь чемпионаты Бурунди и Никарагуа. Весь Старый свет напуган, как никогда ранее, вспомнить что-то подобное невозможно. Главный удар пришелся именно на европейский континент, по крайней мере, на сегодня 31 марта. На этом фоне небольшая страна в самом центре географической Европы продолжает футбольный турнир, и многие матчи проходят с болельщиками на стадионах.

Никаких существенных мер в Беларуси для борьбы с вирусом предпринято не было, слышна лишь бравада "вечного президента республики", что лечиться от болезней лучше всего "баней, водкой и трактором". Известно лишь, что в Беларуси выявлено 152 инфицированных COVID-19, летальных исходов нет. Но это "официально". Для сравнения в Украине 549 инфицированных (на 31 марта), в соседней Польше больше 2000, в России тоже около 2000 подтвержденных случаев болезни, а ведь белорусско-российскую границу перекрыли всего пять дней назад.

В Высшей белорусской лиге не разработали единого плана профилактики - некоторые матчи проходят без зрителей, но например, на центральный поединок второго тура ФК "Минск" - "Динамо" Минск пришло 1750 человек, или матч "Городея" - "Солигорск" посетило 860 болельщиков. Это не большое количество зрителей, но вполне достаточное для распространения эпидемии.

Как не вспомнить недавнее противостояние "Аталанты" и "Валенсии" в Лиге Чемпионов, эти игры сейчас называют "матчами смерти". В Италии игру посетило почти 45 тысяч болельщиков, а вот в Испании матч прошел уже при пустых трибунах, что не помогло остановить заразу. Последствия мы наблюдаем в эти дни. Именно Милан, где состоялась первая встреча, стал эпицентром распространения COVID-19 на Апеннинах, и нет сомнений, что футбольный матч этому поспособствовал. А затем, через две недели, начало трясти и Испанию, распространялся вирус из нескольких регионов, Валенсия стала одним из эпицентров. Италия и Испания больше других в мире (даже больше Китая) пострадали от пандемии.

Я понимаю, насколько сложная ситуация в мире, но конкретно в Беларуси все спокойно, и я не вижу причин, чтобы остановить чемпионат. Полузащитник Белшины Михаил Пыско

Украинские легионеры в Высшей белорусской лиге все как один повторяют, что у них все спокойно и нет причин останавливать первенство. А вот бразильский защитник брестского Руха Жоау Вильям признался, что надеется на решение белорусской футбольной власти остановить чемпионат. Во время игр я не волнуюсь, но как только звучит финальный свисток, я задаю себе вопрос: "не заразился я сегодня?"

Напряжение чувствуется. Хавбек брестского "Динамо" Сергей Кисляк рассказал: "На самом деле посещаемость чемпионата упала. Болельщиков и раньше на трибунах было немного, а сейчас стало меньше. Разумеется, новости о пандемии сказываются. Однако чемпионат не думают останавливать".

Людей просят реже посещать людные места. Но карантина в стране нет. У меня вот мама работает в школе. Хавбек брестского "Динамо" Сергей Кисляк

Не было бы поздно… Есть всего два варианта развития ситуации у нашего беспечного северного соседа. Инкубационный период коронавируса 21 день, по некоторым данным даже больше, поскольку вирус еще недостаточно изучен. Поэтому в Беларуси вполне возможна вспышка COVID-19 в ближайшем будущем. Просчитать ситуацию невозможно, в каждой отдельной стране сценарий распространения разный. Второй вариант – в средствах массовой информации Беларуси будут и дальше говорить, что все хорошо и прекрасно. В стране почти не осталось независимых журналистов и изданий, под тотальным контролем государства узнать реальную ситуацию очень непросто.

Возможен, как исключение, еще и третий вариант развития ситуации. Вдруг белорусам повезет, каким-то чудом вирус обойдет их стороной, не заметит. Насколько он реален – каждый решает сам.

Все же отметим, что, например, в Швеции довольно мягкие условия карантина, но уровень медицины в этой скандинавской стране один из самых высоких в мире. Работают в Швеции все магазины, рестораны и бары, не отменяют большую часть массовых мероприятий. Но спортивные соревнования не проводятся. При этом из 10-миллионного населения Швеции зарегистрировано более трех тысяч случаев заболевания COVID-19, 92 - со смертельным исходом. Население Беларуси соотносимо со Швецией - 9,4 миллиона жителей, но "официальная" информация в разнице с инфицированными колоссальная.