СМИ: В Динамо-Брест задолженности по зарплатам. В клубе говорят, что сейчас всем тяжело

Белорусские СМИ пишут о том, что у чемпиона страны, "Динамо" из Бреста есть задолженности по зарплатам перед игроками.

Впрочем, в клубе информацию особо не комментируют.

"Я комментировать это не буду. Сейчас везде непростое положение, но чтобы совсем край – такого нет", - заявил главный тренер брестчан Сергей Ковальчук

Напомним, что за Брест играют украинцы Артем Млевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.