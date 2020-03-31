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СМИ: В Динамо-Брест задолженности по зарплатам. В клубе говорят, что сейчас всем тяжело

Общие новости
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Мы беспокоимся за Артема, Александра и Евгения

СМИ: В Динамо-Брест задолженности по зарплатам. В клубе говорят, что сейчас всем тяжело
Новина українською

Белорусские СМИ пишут о том, что у чемпиона страны, "Динамо" из Бреста есть задолженности по зарплатам перед игроками.

Впрочем, в клубе информацию особо не комментируют.

"Я комментировать это не буду. Сейчас везде непростое положение, но чтобы совсем край – такого нет", - заявил главный тренер брестчан Сергей Ковальчук

Напомним, что за Брест играют украинцы Артем Млевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

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В статье: Динамо (Брест)
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Источник:
Прессбол

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