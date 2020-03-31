СМИ: В Динамо-Брест задолженности по зарплатам. В клубе говорят, что сейчас всем тяжело
Мы беспокоимся за Артема, Александра и Евгения
Белорусские СМИ пишут о том, что у чемпиона страны, "Динамо" из Бреста есть задолженности по зарплатам перед игроками.
Впрочем, в клубе информацию особо не комментируют.
"Я комментировать это не буду. Сейчас везде непростое положение, но чтобы совсем край – такого нет", - заявил главный тренер брестчан Сергей Ковальчук
Напомним, что за Брест играют украинцы Артем Млевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
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Источник:Прессбол
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