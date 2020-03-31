Родриго стал лучшим молодым игроком мира по версии Goal, Ансу Фати оказался вторым
"Барселона" и "Реал" на вершине
Авторитетный портал Goal составил свой ежегодный список лучших вундеркиндов планеты.
Возглавил список форвард "Реала" Родриго, а вторым стал Ансу Фати из "Барселоны". Тройку замкнул Гринвуд из "МЮ". Вашему вниманию первая десятка:
- 1) Родриго ("Реал")
- 2) Ансу Фати ("Барселона")
- 3) Мейсон Гринвуд ("МЮ")
- 4) Рейньер ("Реал")
- 5) Эдуардо Камавинга ("Ренн")
- 6) Габриэл Мартинелли ("Арсенал")
- 7) Ли Кан Ин ("Валенсия")
- 8) Мохаммед Ихаттарен ("ПСВ")
- 9) Такефуса Кубо ("Реал"/"Мальорка")
- 10) Райан Гравенберх ("Аякс")
В десятку не вошли такие известные для некоторых игроки, как Уильям Салиба ("Арсенал") и Себястьян Эспозито ("Интер").
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...