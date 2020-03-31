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Родриго стал лучшим молодым игроком мира по версии Goal, Ансу Фати оказался вторым

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"Барселона" и "Реал" на вершине

Родриго стал лучшим молодым игроком мира по версии Goal, Ансу Фати оказался вторым
UA-Футбол
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Авторитетный портал Goal составил свой ежегодный список лучших вундеркиндов планеты.

Возглавил список форвард "Реала" Родриго, а вторым стал Ансу Фати из "Барселоны". Тройку замкнул Гринвуд из "МЮ". Вашему вниманию первая десятка:

  • 1) Родриго ("Реал")
  • 2) Ансу Фати ("Барселона")
  • 3) Мейсон Гринвуд ("МЮ")
  • 4) Рейньер ("Реал")
  • 5) Эдуардо Камавинга ("Ренн")
  • 6) Габриэл Мартинелли ("Арсенал")
  • 7) Ли Кан Ин ("Валенсия")
  • 8) Мохаммед Ихаттарен ("ПСВ")
  • 9) Такефуса Кубо ("Реал"/"Мальорка")
  • 10) Райан Гравенберх ("Аякс")

В десятку не вошли такие известные для некоторых игроки, как Уильям Салиба ("Арсенал") и Себястьян Эспозито ("Интер").

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В статье: Родриго Мейсон Гринвуд Ансу Фати
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