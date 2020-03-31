Родриго стал лучшим молодым игроком мира по версии Goal, Ансу Фати оказался вторым

Авторитетный портал Goal составил свой ежегодный список лучших вундеркиндов планеты.

Возглавил список форвард "Реала" Родриго, а вторым стал Ансу Фати из "Барселоны". Тройку замкнул Гринвуд из "МЮ". Вашему вниманию первая десятка :

1) Родриго ("Реал")

2) Ансу Фати ("Барселона")

3) Мейсон Гринвуд ("МЮ")

4) Рейньер ("Реал")

5) Эдуардо Камавинга ("Ренн")

6) Габриэл Мартинелли ("Арсенал")

7) Ли Кан Ин ("Валенсия")

8) Мохаммед Ихаттарен ("ПСВ")

9) Такефуса Кубо ("Реал"/"Мальорка")

10) Райан Гравенберх ("Аякс")

В десятку не вошли такие известные для некоторых игроки, как Уильям Салиба ("Арсенал") и Себястьян Эспозито ("Интер").