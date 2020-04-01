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FIFPro шокирована, что в Беларуси продолжают играть – фаны считают, что им врут, и отказываются посещать матчи

Общие новости
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Здравый смысл болельщиков "Немана" восторжествовал – кто еще присоединится к "челленджу"?

FIFPro шокирована, что в Беларуси продолжают играть – фаны считают, что им врут, и отказываются посещать матчи
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Генеральный секретарь международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн призвал Беларусь приостановить проведение чемпионата страны из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит BBC Sport. Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили.

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"Мы призываем белорусов принять те же меры предосторожности, что и везде. Уму непостижимо, как чемпионат все еще продолжается. Никто не объяснит, почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов стран, с которыми у них есть граница".

Некоторые фанаты призвали федерацию приостановить чемпионат. Болельщики гродненского "Немана" отказались посещать матчи команды:

"Мы осознаем, что нам "кто-то врет", и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы также призываем Федерацию футбола Белоруссии под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире".

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В статье: чемпионат Беларуси коронавирус
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Источник:
sport.tut.by

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