FIFPro шокирована, что в Беларуси продолжают играть – фаны считают, что им врут, и отказываются посещать матчи

Генеральный секретарь международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн призвал Беларусь приостановить проведение чемпионата страны из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит BBC Sport. Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили.

"Мы призываем белорусов принять те же меры предосторожности, что и везде. Уму непостижимо, как чемпионат все еще продолжается. Никто не объяснит, почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов стран, с которыми у них есть граница".

Некоторые фанаты призвали федерацию приостановить чемпионат. Болельщики гродненского "Немана" отказались посещать матчи команды: