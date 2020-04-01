FIFPro шокирована, что в Беларуси продолжают играть – фаны считают, что им врут, и отказываются посещать матчи
Здравый смысл болельщиков "Немана" восторжествовал – кто еще присоединится к "челленджу"?
Генеральный секретарь международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн призвал Беларусь приостановить проведение чемпионата страны из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит BBC Sport. Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили.
"Мы призываем белорусов принять те же меры предосторожности, что и везде. Уму непостижимо, как чемпионат все еще продолжается. Никто не объяснит, почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов стран, с которыми у них есть граница".
Некоторые фанаты призвали федерацию приостановить чемпионат. Болельщики гродненского "Немана" отказались посещать матчи команды:
"Мы осознаем, что нам "кто-то врет", и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы также призываем Федерацию футбола Белоруссии под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире".