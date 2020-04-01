Топ-10 курьезов в истории футбола

Пока большой футбол поставлен на паузу, люди больше думают о своем здоровье, переживают о новом малоизученном вирусе и затянувшемся карантине, давайте вспомним неоднозначные футбольные события, которые вызывают улыбку и помогут нам расслабиться. Тем более, есть повод. Первого апреля 2020-го года вряд ли будет много смешных историй или интересных розыгрышей, но в футболе ранее состоялось столько курьезов и казусов, что сегодня грех про них не вспомнить.

Тренер на десять минут

Самая быстрая отставка главного тренера. Аргентинский экс-футболист Абель Бальбо 24 февраля 2009 года был назначенный на пост наставника итальянского клуба "Тревизо", но ушел в отставку через десять минут после начала первой тренировки. Футболисты были недовольны увольнением предыдущего тренера Луки Готти и отказались заниматься под руководством нового наставника. Сам Бальбо заявил, что он сделал ошибку, согласившись возглавить "Тревизо" и рискнув своей репутацией. Больше аргентинец никогда не занимался тренерской деятельностью.

Забить гол, не выходя на поле

Оказывается это возможно. Английский футболист совершил чудо: он забил гол, не ступив на поле. Согласно известной книге "История футбола" Уильяма Лоундса, он смог совершить этот подвиг в 1937 году в матче между командами низших дивизионов английского футбола. Один из игроков поздно прибыл на стадион – матч уже начался. Спортсмен переоделся и начал ждать у кромки поля, пока мяч покинет его пределы, чтобы пополнить состав своей команды. Через несколько секунд после этого мяч пересек лицевую линию, и команда в меньшинстве получила право на угловой удар. Когда арбитр дал разрешение опоздавшему присоединиться к матчу, вместо выхода на поле он побежал, не ступая на газон, к угловому флажку. Ему удался удар такой силы и точности, что мяч залетел напрямую в сетку ворот соперника.

Роналдо получил в глаз от одного из репортеров

И у великих бывают периоды сплошных неудач. Бразилец Роналдо в феврале 2008 года в игре за "Милан" серьезно травмировался, получив разрыв крестообразной связки левого колена. Форвард не выходил на поле 13 месяцев, затем вернулся на родину в "Коринтианс". В матче с "Итумбиарой" его команда прогирала 0:2, а Роналдо вышел на поле во втором тайме. Сразу после игры один из репортеров, пытавшихся взять у него интервью, случайно ударил футболиста микрофоном в глаз. Лицо футболиста быстро опухло, и под глазом образовался синяк. После этого инцидента Роналдо покинул поле, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Арбитр показал красную карточку сам себе

Бывает и такое. Казус произошел в марте 1998 года в пригороде Лондона, Чарльтоне, в матче между любительскими командами "Саутгемптон Армс" и "Херстборн Бритиш Легион". По ходу матча арбитру Мелвину Сильвестру было очень сложно, ведь абсолютно каждое его решение вызывало неистовую реакцию со стороны игроков. Во втором тайме Сильвестр потерял терпение. Когда его толкнул один из недовольных футболистов, рефери сорвался и ударил игрока кулаком в глаз, отправив его в нокдаун. Осознав, что он только что сделал, арбитр со всей серьезностью достал из кармана красную карточку и… сам себя выгнал с поля! Он отдал свисток одному из линейных судей и отправился в раздевалку. Сильвестра дисквалифицировали на шесть недель, но эта санкция оказалась бесполезной, ведь арбитр уже дал себе клятву, что на поле в этом качестве никогда больше не выйдет.

Дисквалификации и возвращения Марадоны в большой футбол

Без легендарного аргентинца рейтинг курьезов мирового футбола был бы неполным. Трижды Марадона попадался на употреблении запрещенных препаратов. В марте 1991 года после игры с "Бари" у него взяли допинг-пробу и обнаружили в крови следы кокаина и выписали 15 месячную дисквалификацию. Диего заявил, что это было местью итальянцев за поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-1990. На Мундиале 1994 у Марадоны взяли допинг-тест уже после второго матча: в крови игрока обнаружили следы сразу пяти препаратов, содержащих эфедрин. Снова дисквалификация - 15 месяцев. Диего рассказал, что его подставили, в решающих матчах президент Аргентинской ассоциации футбола Хулио Грондона давал игрокам "специальный кофе с допингом".

В 1995 году аргентинец предпринял последнюю попытку вернуться в футбол и подписал контракт с "Бока Хуниорс". Провел за клуб два года, забил несколько мячей, но летом 1997 года допинг-проба Марадоны опять дала положительный результат - снова кокаин.

Марафон из пенальти

В начале века противостояние между двумя английскими командами "Литтлтаун" и "Стортес Холл" закончилась со счетом 1:1, после чего судья назначил серию послематчевых одиннадцатиметровыми.

Вратари команд не пропустили, стойко выдержав по 17 ударов с пенальти каждый. К концу матча на стадионе стало совсем темно, и зрители освещали поле с помощью включенных автомобильных фар. Представитель Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что до этого никому еще не удавалось провести 34 пенальти подряд и не пропустить ни одного мяча. В этом поединке арбитр так и не смог назвать победителя.

Сломал себе руку из-за пропущенного гола ​

Голкипер Серхио Ромеро, который с 2007-го по 2011-й годы защищал цвета АЗ "Алкмаар", сломал руку, ударив ей о стену в матче четвертьфинала Кубка Нидерландов с "Бредой". АЗ потерпел поражение со счетом 1:2, а Ромеро сильно переживал из-за своих ошибок и пропущенных голов. В августе 2008 года Ромеро в составе олимпийской сборной Аргентины завоевал золотую медаль Олимпиады в Пекине, но, видимо, хладнокровия ему это не добавило.

Вылет из дивизиона при отставании от второго места в два очка

Это кажется невероятной плотностью команд в финальной турнирной таблице, тем не менее, настолько ровный футбольный турнир состоялся в Румынии. В сезоне 1983/84, когда за победу еще присуждали по два очка, в румынском третьем дивизионе сложилась настолько конкурентная борьба, что одна из команд вылетела, несмотря на отставание всего в два очка от второго места. В турнире было 16 участников, и победителем с 38 очками стал клуб "Мурешуль Дева". Второе место с 31 баллом заняла "Тимишоара", столько же очков имели два других клуба с худшей разницей мячей. Две команды набрали по 30 очков, девять команд – по 29. Предпоследняя команда "Гелари" с разницей мячей "–17" потеряла место в дивизионе вместе с "Минерул Аниноаша", у которой было "всего" 28 очков.

Власти КНДР обвиняли Южную Корею в отравлении футболистов

Параллельная реальность существует. Северокорейская футбольная команда проиграла южнокорейцам со счетом 0:1 в квалификации чемпионата мира по футболу. В Пхеньяне быстро нашли причину, обвинив Южную Корею в отравлении испорченной пищей северокорейских спортсменов. КНДР требовало от ФИФА провести расследование, утверждая, что отравление было частью спланированной акции дискредитации северокорейцев. Интересно, что тот матч состоялся 1 апреля 2009 года и это не шутка.

Матч состоится в любую погоду?

Остановки матчей из-за непогоды частое явление в футболе, но иногда паузы затягиваются. Многие помнят поединок Кубка Америки между Колумбией и Чили в 2016 году, который прервали более чем на три часа из-за сильного шторма. Но это ничто по сравнению с игрой "Эйрдрионианс" и "Странрара", которая была запланирована на 12 января в первом раунде Кубка Шотландии 1963 года. Постоянные снегопады холодной зимой заставили переносить игру из-за плохой погоды 33 раза! Матч в итоге сыграли 11 марта на стадионе "Эксельсиор" в городе Эйрдри в центре Шотландии, где хозяева победили со счетом 3:0 с помощью двух пенальти от Джима Роуэна и еще одного гола Томми Данкана.

Напоследок, в День смеха, небольшой бонус. Анекдоты про арбитров всегда поднимают настроение настоящим футбольным болельщикам.

В рай из ада приходит делегация с предложением: - А давайте проведем футбольный матч?

- Почему нет, - последовал ответ, - но какой смысл, все лучшие футболисты у нас, в раю.

- Да что вы говорите!? А есть ли у вас хоть один футбольный судья?