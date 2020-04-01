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Гвардиолы в списке нет. Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере

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Жозе и Арсен готовы подраться за Сеска?

Гвардиолы в списке нет. Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере
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Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о лучших тренерах в своей карьере. Приводит слова 32-летнего футболиста Goal.

"Я тренировался под руководством лучших специалистов в мире, так что точно не могу жаловаться. Назвать двух лучших? Долго думать не буду: Арсен Венгер и Жозе Моуриньо".

Фабрегас работал с Венгером в лондонском "Арсенале" – испанский хавбек выступал за "канониров" с 2003 по 2011 год. Моуриньо тренировал Сеска в "Челси", который приобрел его в 2014 году у "Барселоны".

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Интересно, что Фабрегас успел потренироваться под руководством Гвардиолы в Каталонии, но Пепа в свой список он не внес. Также под началом Висенте Дель Боске испанец стал обладателем Кубка мира с "Красной фурией" в 2010 году.

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В статье: Жозе Моуриньо Сеск Фабрегас Арсен Венгер
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