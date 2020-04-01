Гвардиолы в списке нет. Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о лучших тренерах в своей карьере. Приводит слова 32-летнего футболиста Goal.

"Я тренировался под руководством лучших специалистов в мире, так что точно не могу жаловаться. Назвать двух лучших? Долго думать не буду: Арсен Венгер и Жозе Моуриньо".

Фабрегас работал с Венгером в лондонском "Арсенале" – испанский хавбек выступал за "канониров" с 2003 по 2011 год. Моуриньо тренировал Сеска в "Челси", который приобрел его в 2014 году у "Барселоны".

Интересно, что Фабрегас успел потренироваться под руководством Гвардиолы в Каталонии, но Пепа в свой список он не внес. Также под началом Висенте Дель Боске испанец стал обладателем Кубка мира с "Красной фурией" в 2010 году.