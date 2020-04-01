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УЕФА установит новые сроки регистрации футболистов

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Но пока что официально о них не сообщается

УЕФА установит новые сроки регистрации футболистов
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялась видеоконференция УЕФА, где обсуждались возможности продолжения текущего сезона, который остановлен из-за коронавируса.

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Также был рассмотрен вопрос летнего трансферного окна. Было принято, что сроки, относящиеся ко всем клубным соревнованиям УЕФА 2020/21, переносятся до дальнейшего уведомления, в частности, в отношении процесса приема и регистрации игроков. УЕФА установит новые сроки в установленном порядке.

Ранее была информация, что трансферное окно может быть продлено до января 2021-го.

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В статье: УЕФА коронавирус
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