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Месси и Роналду вне двадцатки: CIES обновил ТОП лучших футболистов с точки зрения эффективности действий

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"Лео, ты это видел?"

Месси и Роналду вне двадцатки: CIES обновил ТОП лучших футболистов с точки зрения эффективности действий
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Футбольная обсерватория CIES обновила рейтинг лучших футболистов из ТОП-5 национальных чемпионатов Европы (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1). Создатели рейтинга учитывали показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях на основе продвинутой статистики компании Opta. ТОП-10 выглядит следующим образом:

  • 1. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") – средний рейтинг 93,0;
  • 2. Преснель Кимпембе ("ПСЖ") – 91,1;
  • 3. Тьяго Алькантара ("Бавария") – 91,1;
  • 4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) – 90,7;
  • 5. Джером Боатенг ("Бавария") – 90,3;
  • 6. Марко Верратти ("ПСЖ") – 90,3;
  • 7. Мусса Диаби ("Байер") – 90,3;
  • 8. Йосип Иличич ("Аталанта") – 90,1;
  • 9. Лукаш Пищчек ("Боруссия" Д) – 90.0;
  • 10. Анхель Ди Мария ("ПСЖ") – 89,9.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду расположился на 27-м месте (рейтинг 86,9), капитан "Барселоны" Лионель Месси – 52-й (83,4).

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В статье: Джордан Хендерсон Лукаш Пищек Лионель Месси Джером Боатенг Криштиану Роналду Марко Верратти Анхель Ди Мария Йосип Иличич CIES Тьяго Алькантара Преснел Кимпембе Джейдон Санчо Мусса Диаби
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Источник:
CIES

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