Месси и Роналду вне двадцатки: CIES обновил ТОП лучших футболистов с точки зрения эффективности действий
"Лео, ты это видел?"
Футбольная обсерватория CIES обновила рейтинг лучших футболистов из ТОП-5 национальных чемпионатов Европы (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1). Создатели рейтинга учитывали показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях на основе продвинутой статистики компании Opta. ТОП-10 выглядит следующим образом:
- 1. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") – средний рейтинг 93,0;
- 2. Преснель Кимпембе ("ПСЖ") – 91,1;
- 3. Тьяго Алькантара ("Бавария") – 91,1;
- 4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) – 90,7;
- 5. Джером Боатенг ("Бавария") – 90,3;
- 6. Марко Верратти ("ПСЖ") – 90,3;
- 7. Мусса Диаби ("Байер") – 90,3;
- 8. Йосип Иличич ("Аталанта") – 90,1;
- 9. Лукаш Пищчек ("Боруссия" Д) – 90.0;
- 10. Анхель Ди Мария ("ПСЖ") – 89,9.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду расположился на 27-м месте (рейтинг 86,9), капитан "Барселоны" Лионель Месси – 52-й (83,4).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:CIES
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...