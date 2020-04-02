Месси и Роналду вне двадцатки: CIES обновил ТОП лучших футболистов с точки зрения эффективности действий

Футбольная обсерватория CIES обновила рейтинг лучших футболистов из ТОП-5 национальных чемпионатов Европы (Ла Лига, АПЛ, Бундеслига, Серия А, Лига 1). Создатели рейтинга учитывали показатели игроков, а также эффективность их действий на индивидуальном и командном уровнях на основе продвинутой статистики компании Opta. ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") – средний рейтинг 93,0;

2. Преснель Кимпембе ("ПСЖ") – 91,1;

3. Тьяго Алькантара ("Бавария") – 91,1;

4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) – 90,7;

5. Джером Боатенг ("Бавария") – 90,3;

6. Марко Верратти ("ПСЖ") – 90,3;

7. Мусса Диаби ("Байер") – 90,3;

8. Йосип Иличич ("Аталанта") – 90,1;

9. Лукаш Пищчек ("Боруссия" Д) – 90.0;

10. Анхель Ди Мария ("ПСЖ") – 89,9.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду расположился на 27-м месте (рейтинг 86,9), капитан "Барселоны" Лионель Месси – 52-й (83,4).