Первые официальные правила футбола. Какой могла бы быть игра миллионов

Однажды, в октябре 1863 года в таверне "Вольных каменщиков" на улице Грэйт Куин в центре Лондона вместе собрались делегаты 11 столичных клубов Англии. Целью собрания оказалось обсуждение официальных правил и разделение регби и футбола.

По версии ФИФА встретились футбольные клубы "Барнс", "Сивил Сервис", "Крусейдерс", "Форест", "N.N.FC" (буквально – No Name Football Club – "Футбольный Клуб Без Названия"), "Блэкхит", "Сербитон", школа-интернат "Персиваль Хаус", "Кристал Пэлас", но не тот, который сейчас выступает в АПЛ, а "тезка". Также присутствовали частные школы "Кенсингтон" и "Блэкхит".

Отметим, что "Форест" представлял Чарльз Олкок, считающийся "отцом современного футбола". Также было два представителя школ и "свидетели" от команд из других городов, не имевшие права обсуждения и голоса. Из вышеназванных команд только ФК "Сивил Сервис" существует и по сей день: в начале 2016 года они соревновались в Южной любительской футбольной лиге, где играли исключительно непрофессиональные команды.

Итак, 26 октября 1863 года (этот день многие считают Днем рождения футбола) и была основана Футбольная ассоциация, известная и сейчас как FA (Football Association), фактически первая организация, управляющая футболом. На том совещании делегаты начали составлять первый официальный свод правил, и спустя два месяца, за которые прошло еще несколько встреч, он насчитывал четырнадцать правил.

Тут же сделаем поправку, что впервые правила игры в футбол пытались сформулировать в командах школ и университетов Оксфорда и Кембриджа. В 1846 году Генри де Уитон и Чарльз Тринг из Кембриджского университета встретились с представителями различных школ. После многочасовой дискуссии возникли так называемые "Кембриджские правила". Но, к сожалению, того документа не сохранилось.

Правило №1 было посвящено размерам игрового поля и ширине ворот. Делегаты приняли решение, что максимальная длина поля не должна превышать 200 ярдов (182,88 метра), а ширина – 100 ярдов (91,44 метра). К счастью, это правило менялось несколько раз, и на сегодняшний день длина поля не должна быть более 120 метров и менее 90 метров, а ширина должна быть в пределах от 45 до 90 метров. Как видим, сегодняшняя игровая площадь составляет лишь половину исходной. Поначалу о лицевых и боковых линиях упоминаний не было, хотя по углам необходимо было устанавливать четыре флага, символизирующих прямоугольную разметку. Ворота должны были быть четырехугольными и состоять из "двух вертикальных штанг", расстояние между которыми составляло 8 ярдов (7,32 метра, это правило дожило и до наших дней). Их не должны соединять ленты или перекладины.

Правило № 2 было настолько важным, что его концепция дожила и до сегодняшнего дня: когда одна из команд начинает с центра поля, ни один соперник не вправе находиться ближе чем в 10 ярдах (9,15 метра) от мяча. Это расстояние должно было соблюдаться при всех свободных и штрафных ударах.

Правило №3 повторяло уже давно устаревшую необходимость меняться воротами после каждого забитого гола. Правило №4 определяло, что гол считался забитым, когда мяч проходил между штангами на любой высоте, учитывая, что перекладины не было. Ворота тогда выглядели похожими на регбийные.

Правило №5: когда мяч пересекал незримую боковую линию, вбросить его обратно в игру мог тот игрок, который первым успел к мячу. Правило №6: если игрок посылает мяч вперед, его партнеры по команде, находящиеся ближе к воротам в момент этого удара, находились в положении "вне игры". Следовательно, первые футбольные стратеги атаковали группами из восьми нападающих, но оттягивающихся, как в регби: двигаясь вперед, но при этом отдавая передачи назад или в линию поперек поля. Руководители быстро сделали вывод, что из-за этого правила многие матчи заканчивались без голов, и в них было большое количество офсайдов. Несколько месяцев спустя это правило было аннулировано. Вместо него было регламентировано количество игроков соперника, которые давали нападающему возможность оставаться в игре: их не должно было быть больше трех (сегодня – двух). Таким образом, начала развиваться концепция игры в пас.

Правило №7 было похоже на пятое, но применялось к случаям ухода мяча не за боковую, а за лицевую линию; восьмое и девятое правила позволяли любому игроку схватить мяч руками, чтобы прервать атаку соперника. Поймав мяч, игрок мог пробить штрафной или опустить мяч в ноги, но не двигаться с ним в руках. Этот прием, получивший название "фэйр кэтч" (fair catch), являлся единственным, где была допустима игра рукой, но и его вскоре упразднили, хотя в американском футболе он все еще остается. Обычно это происходит, когда одна команда выбивает мяч ногой, а игрок команды соперников забирает его в воздухе и останавливается в том месте, откуда затем продолжится продвижение команды вперед. Чтобы соперники не начали бить игрока или отбирать у него мяч, поймавший должен подать знак рукой перед тем, как ловить мяч, или встать на колено уже после этого.

Правило №10: "Ни один игрок не может бежать вперед с мячом в руках". Правило №11: "Никому из игроков не позволено бить соперника по ногам, делать ему подножки, захватывать его руками или толкать". Некоторые из менеджеров подвергали сомнению это правило, защищая тем самым регбийные удары соперника ниже колен, по голени или лодыжке. Например, по мнению Фрэнсиса Кэмпбелла, представителя клуба "Блэкхит" и избранного хранителя ценностей зарождающейся целостности игры, футбол мог стать "лишенной мужества игрой". Почетный секретарь группы Эбенезер Морли ответил на это: "Если мы разрешим удары по ногам, то никто во взрослом возрасте не будет играть в футбол, и он останется спортом для школьников". Правило было закреплено большинством голосов, и "Блэкхит" оставил футбол ради регби.

Правила №12 и №13 запрещали отдавать пас руками или поднимать ими мяч с земли. Последнее, четырнадцатое правило запрещало использование железных шипов или металлических пластин в обуви из-за опасности для соперника.

Как пишет Лучиано Вернике в своей книге "100 невероятных историй, о которых вы даже не догадывались" - взор составителей этого примитивного свода правил, по всей видимости, был затуманен пинтами пива высокого градуса. Составители первых правил проигнорировали, казалось бы, такие фундаментальные вещи, как количество игроков на команду, продолжительность матчей, регламентированную или временем, или количеством голов, и наличие судьи. Необходимость арбитра обсуждалась на собрании, однако было принято решение не включать его в перечень правил, поскольку делегаты пришли к соглашению, что футбол – "игра джентльменов", и присутствие посредника было сочтено "ненужным".

В бурные времена профессионального спорта XXI века судья не просто стал неотъемлемой частью игры, но еще и "размножился". Большинство международных соревнований обслуживают главный арбитр, два линейных судьи, резервный арбитр в роли своеобразного свидетеля и двое арбитров за воротами, которые в спорных ситуациях должны подтвердить, пересек мяч линию ворот или нет.

Несмотря на очевидные изъяны, этот свод правил служил краеугольным камнем для всех последующих нововведений, особенно для решения окончательно упразднить игру руками. С каждым новым полетом мяча, пробами и ошибками, анализом необычных и непредвиденных ситуаций появлялись все новые правила, пока не сформировались современные. И даже спустя многие годы свод правил живее всех живых, такой же беспокойный, и с каждым годом все растет ради идеального соревнования. Это позволяет футболу совершенствоваться и развиваться, а также стать самым популярным видом спорта.