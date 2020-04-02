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Тевес: Футболист может прожить полгода или год без зарплаты

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Особенно, если ты когда-то играл в китайском чемпионате

Тевес: Футболист может прожить полгода или год без зарплаты
UA-Футбол
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Аргентинский форвард Карлос Тевес высказал свое мнение о сокращение зарплат футболистам из-за коронавируса.

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"Футболисты могут прожить полгода, или даже год, без зарплаты. Мы не в таком отчаяние, как те, кто вынуждены в шесть утра идти на работу и приходить оттуда в семь вечера, чтобы прокормить семью.

Мне не очень сложно говорить из дома, зная, что у меня есть продукты первой необходимости для меня и детей. Но сейчас я очень обеспокоен теми, кто не может выходить из дома", - приводит его слова America TV.

Стоит напомнить, что однажды Тевес был наиболее высокооплачеваемым игроком мира, зарабатывая в китайском чемпионате 40 миллионов евро в год.

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В статье: Карлос Тевес коронавирус
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