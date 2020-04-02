Тевес: Футболист может прожить полгода или год без зарплаты
Особенно, если ты когда-то играл в китайском чемпионате
Аргентинский форвард Карлос Тевес высказал свое мнение о сокращение зарплат футболистам из-за коронавируса.
"Футболисты могут прожить полгода, или даже год, без зарплаты. Мы не в таком отчаяние, как те, кто вынуждены в шесть утра идти на работу и приходить оттуда в семь вечера, чтобы прокормить семью.
Мне не очень сложно говорить из дома, зная, что у меня есть продукты первой необходимости для меня и детей. Но сейчас я очень обеспокоен теми, кто не может выходить из дома", - приводит его слова America TV.
Стоит напомнить, что однажды Тевес был наиболее высокооплачеваемым игроком мира, зарабатывая в китайском чемпионате 40 миллионов евро в год.