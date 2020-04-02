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"Тебе дали Золотой Мяч с закрытыми глазами". Касильяс пообщался с Каннаваро в прямой трансляции

Общие новости
(1 голосов)

Это было сказано в шутку

"Тебе дали Золотой Мяч с закрытыми глазами". Касильяс пообщался с Каннаваро в прямой трансляции
UA-Футбол
Новина українською

Пока весь футбольный мир на карантине, экс-товарищи по команде, Икер Касильяс и Фабио Каннаваро по-дружески пообщались в прямом эфире в Instagram. Голкипер вспомнил, как защитник не признавал его заслуги на международном уровне.

"Я помню, когда я выиграл чемпионат Европы в 2008-м году, Фабио сказал, что это не самый ценный приз в мире спорта. Спустя два года, когда Испания выиграла на Мундиале, я, первым делом, позвонил Каннаваро и Роберто Карлосу. Я сказал, что превзошел их.

У тебя (у Каннаваро) есть Золотой Мяч? Я помню. Но тебе его дали с закрытыми глазами", - шутя сказал Касильяс.

Стоит отметить, что на данный момент Каннаваро - последний защитник, который выиграл главный индивидуальный приз мира.

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В статье: Икер Касильяс Фабио Каннаваро
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
03.04.2020 в 00:28
Выиграл непонятно за что )))
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