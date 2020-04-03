Кака сравнил Месси с Роналду и назвал игрока, который превосходит Лионеля и Криштиану

Обладатель Золотого мяча-2007 Кака назвал сильнейших футболистов, с которыми играл, а также сравнил талант Криштиану Роналду и Лионеля Месси в прямом эфире Instagram.

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"Я играл с феноменальными игроками, но лучшим был Роналдо. После него назвал бы Роналдиньо. Если выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, то назову Месси… Аргентинец – гений, чистый талант".