Кака сравнил Месси с Роналду и назвал игрока, который превосходит Лионеля и Криштиану
Вы же понимаете, что это экс-коллеги по "Селесао"?
Обладатель Золотого мяча-2007 Кака назвал сильнейших футболистов, с которыми играл, а также сравнил талант Криштиану Роналду и Лионеля Месси в прямом эфире Instagram.
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"Я играл с феноменальными игроками, но лучшим был Роналдо. После него назвал бы Роналдиньо. Если выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, то назову Месси… Аргентинец – гений, чистый талант".
"Роналду – это машина. Он не только физически развит, но также и быстрый, и сильный психологически. Криштиану всегда хочет побеждать и быть лучшим – это невероятно. В истории спорта он входит в ТОП-10 или даже ТОП-5 лучших. Нам повезло, что мы наблюдаем за ним".
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Spokoyno (Киев)
03.04.2020 в 12:08
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