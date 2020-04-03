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Кака сравнил Месси с Роналду и назвал игрока, который превосходит Лионеля и Криштиану

Общие новости
(1 голосов)

Вы же понимаете, что это экс-коллеги по "Селесао"?

Кака сравнил Месси с Роналду и назвал игрока, который превосходит Лионеля и Криштиану
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Обладатель Золотого мяча-2007 Кака назвал сильнейших футболистов, с которыми играл, а также сравнил талант Криштиану Роналду и Лионеля Месси в прямом эфире Instagram.

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"Я играл с феноменальными игроками, но лучшим был Роналдо. После него назвал бы Роналдиньо. Если выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, то назову Месси… Аргентинец – гений, чистый талант".

"Роналду – это машина. Он не только физически развит, но также и быстрый, и сильный психологически. Криштиану всегда хочет побеждать и быть лучшим – это невероятно. В истории спорта он входит в ТОП-10 или даже ТОП-5 лучших. Нам повезло, что мы наблюдаем за ним".

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В статье: Лионель Месси Кака Криштиану Роналду Роналдиньо Роналдо
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.04.2020 в 12:08
Ще раз доводить, що заяви ХХХ кращий футболіст за всі віки мінімум трошки недоречні, максимум абсурд Ну і різницю точну по Мессі та Роналду вказав Перший безумовний талант, другий - пахарь.
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