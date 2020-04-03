Заявление УЕФА: Окончательная остановка чемпионатов стран – это неоправданное решение
Организация все детально объяснила…
Представители УЕФА подчеркивают, что отказ продолжать внутренние первенства является преждевременным решением. Союз европейских футбольных ассоциаций призывает боссов лиг не следовать примеру бельгийских коллег.
"Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы – с условиями, которые будут продиктованы властями стран. Считаем, что любое решение об отказе продолжить соревнования – преждевременное и неоправданное", – заявил президент УЕФА, приводит слова Александра Чеферина Sky Sports и Goal.com.
"Нам необходимо вместе составлять календари, ведь завершение текущего сезона должно быть скоординировано с началом нового. К середине мая рабочая группа поймет, какой план может быть принят для завершения сезона, чтобы никакая лига не отстала от общего графика. Важно, чтобы пандемия не препятствовала следованию правилам и присуждению спортивных достижений на основе результатов".