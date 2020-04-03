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Заявление УЕФА: Окончательная остановка чемпионатов стран – это неоправданное решение

Общие новости
(1 голосов)

Организация все детально объяснила…

Заявление УЕФА: Окончательная остановка чемпионатов стран – это неоправданное решение
Новина українською

Представители УЕФА подчеркивают, что отказ продолжать внутренние первенства является преждевременным решением. Союз европейских футбольных ассоциаций призывает боссов лиг не следовать примеру бельгийских коллег.

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"Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы – с условиями, которые будут продиктованы властями стран. Считаем, что любое решение об отказе продолжить соревнования – преждевременное и неоправданное", – заявил президент УЕФА, приводит слова Александра Чеферина Sky Sports и Goal.com.

"Нам необходимо вместе составлять календари, ведь завершение текущего сезона должно быть скоординировано с началом нового. К середине мая рабочая группа поймет, какой план может быть принят для завершения сезона, чтобы никакая лига не отстала от общего графика. Важно, чтобы пандемия не препятствовала следованию правилам и присуждению спортивных достижений на основе результатов".

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В статье: УЕФА Чемпионат Бельгии Александер Чеферин коронавирус
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Источник:
Goal

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
03.04.2020 в 11:21
Зато оправданные решения УЕФА проводить игры ЛЧ и ЛЕ в разгар эпидемии
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