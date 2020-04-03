"Вы – дерьмо. Африка – это не ваша страна". Это'О – про тестирование вакцины от COVID-19 на земляках
У Самюэля справедливо бомбит
Бывший форвард каталонской "Барселоны" и лондонского "Челси" Самюэль Это'О прокомментировал предложение ученых протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство защиты от коронавируса на жителях Африки.
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Идею выдвинули два профессора – Жан-Поль Мира и Камиль Лохт в эфире французского телеканала LCI.
"Вы – просто дерьмо. Африка не ваша страна. Мой адреналин зашкаливает".
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