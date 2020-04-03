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"Вы – дерьмо. Африка – это не ваша страна". Это'О – про тестирование вакцины от COVID-19 на земляках

Общие новости
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У Самюэля справедливо бомбит

"Вы – дерьмо. Африка – это не ваша страна". Это'О – про тестирование вакцины от COVID-19 на земляках
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Бывший форвард каталонской "Барселоны" и лондонского "Челси" Самюэль Это'О прокомментировал предложение ученых протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство защиты от коронавируса на жителях Африки.

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Идею выдвинули два профессора – Жан-Поль Мира и Камиль Лохт в эфире французского телеканала LCI.

"Вы – просто дерьмо. Африка не ваша страна. Мой адреналин зашкаливает".

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В статье: Самуэль Это'О коронавирус
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