Бывший форвард каталонской "Барселоны" и лондонского "Челси" Самюэль Это'О прокомментировал предложение ученых протестировать вакцину от туберкулеза БЦЖ как средство защиты от коронавируса на жителях Африки.

Идею выдвинули два профессора – Жан-Поль Мира и Камиль Лохт в эфире французского телеканала LCI.