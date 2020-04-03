  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Полиция Парагвая разыскивает женщину, от показаний которой зависит судьба Роналдиньо

Общие новости
(1 голосов)

Роковая бизнес-вумен болеет коронавирусом?

Полиция Парагвая разыскивает женщину, от показаний которой зависит судьба Роналдиньо
Новина українською

Полиция Парагвая разыскивает женщину, якобы из-за которой бывший игрок национальной сборной Бразилии Роналдиньо въехал в страну по поддельным документам и оказался в тюрьме.

Читайте такжеВ стенах парагвайской тюрьмы Роналдиньо приходится развлекаться игрой в футволей

Издание La Nacion сообщает, что на допросе Роналдиньо и его брат указали на представителей фонда поддержки бедных детей: те пригласили их в Парагвай и передали фальшивые документы – настоящий загранпаспорт Ронни конфискован за неуплату налогов.

Владелец фонда – 48-летняя Далия Анжелика Лопес. Ее арестовали заочно, но пока не могут обнаружить. Показания Лопес станут ключевыми для следствия – если будет доказано, что она обманула Роналдиньо и его брата, то они выйдут на свободу. Также есть версия, что Далия не может присутствовать на слушании из-за положительного теста на коронавирус.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роналдиньо коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Nacion

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...