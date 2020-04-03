Полиция Парагвая разыскивает женщину, от показаний которой зависит судьба Роналдиньо
Роковая бизнес-вумен болеет коронавирусом?
Полиция Парагвая разыскивает женщину, якобы из-за которой бывший игрок национальной сборной Бразилии Роналдиньо въехал в страну по поддельным документам и оказался в тюрьме.
Издание La Nacion сообщает, что на допросе Роналдиньо и его брат указали на представителей фонда поддержки бедных детей: те пригласили их в Парагвай и передали фальшивые документы – настоящий загранпаспорт Ронни конфискован за неуплату налогов.
April 3, 2020
Владелец фонда – 48-летняя Далия Анжелика Лопес. Ее арестовали заочно, но пока не могут обнаружить. Показания Лопес станут ключевыми для следствия – если будет доказано, что она обманула Роналдиньо и его брата, то они выйдут на свободу. Также есть версия, что Далия не может присутствовать на слушании из-за положительного теста на коронавирус.
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