История набирает обороты: Демба Ба уличил ученых в расизме за желание тестировать вакцину на африканцах

Сенегальский ападающий "Истанбул Башакшехир" Демба Ба, который ранее защищал цвета лондонского "Челси", так же, как и Самюэль Это'О, раскритиковал идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах у себя в Твиттере:

"Добро пожаловать на Запад, где белые люди считают, что превосходят всех настолько, что расизм становится нормальным явлением. Пришло время подняться".

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊???? pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

Ранее профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице Парижа, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, в ходе обсуждения пандемии коронавируса на телевидении выразили мнение, что от COVID-19 можно излечиться с помощью вакцины против туберкулеза. Правда, они уточнили, что сначала ее нужно протестировать на африканцах.