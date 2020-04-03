  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

История набирает обороты: Демба Ба уличил ученых в расизме за желание тестировать вакцину на африканцах

Общие новости
(1 голосов)

Повод есть

История набирает обороты: Демба Ба уличил ученых в расизме за желание тестировать вакцину на африканцах
Новина українською

Сенегальский ападающий "Истанбул Башакшехир" Демба Ба, который ранее защищал цвета лондонского "Челси", так же, как и Самюэль Это'О, раскритиковал идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах у себя в Твиттере:

"Добро пожаловать на Запад, где белые люди считают, что превосходят всех настолько, что расизм становится нормальным явлением. Пришло время подняться".

Ранее профессора Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице Парижа, и Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, в ходе обсуждения пандемии коронавируса на телевидении выразили мнение, что от COVID-19 можно излечиться с помощью вакцины против туберкулеза. Правда, они уточнили, что сначала ее нужно протестировать на африканцах.

Читайте также"Вы – дерьмо. Африка – это не ваша страна". Это'О – про тестирование вакцины от COVID-19 на земляках
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Демба Ба коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.04.2020 в 14:22
Довбаний нігер
Ответить
0
0
avatar
Napoli
03.04.2020 в 13:40
И пробовать на белых тоже расизм. И на животных нельзя тогда. Так и вымрем нах
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...