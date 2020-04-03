БАТЭ - Рух (Брест). Анонс и прогноз на поединок

15-кратный чемпион Беларуси неудачно стартовал в сезоне, уступив в двух встречах кряду. Причем в соперниках были далеко не гранды - "Энергетик-БГУ" (1:3) и "Славия" из Мозыря (1:2). Болельщики БАТЭ надеются, что по крайней мере в дебютном домашнем поединке их любимцы смогут переломить неудачно складывающийся путь в чемпионате.

"Рух" же выполнил программу-минимум, одолев на выезде минское "Динамо" в первом туре (0:1). Но затем команда Александра Седнева дома уступила тому же "Энергетику" (0:1).

Беларусь, Высшая лига, 3-й тур

Стадион: "Борисов-Арена"

Главный арбитр: Денис Щербаков

БАТЭ 17:30 Рух (Брест)

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Кирилл Альшевский неудачно дебютировал во главе БАТЭ. Если кубковые встречи четвертьфинального этапа против минского "Динамо" еще закончились победой, то в чемпионате оба стартовых выезда принесли разочарование и "баранки". Обращает на себя внимание слабость обороны борисовчан, которая пропустила уже восемь голов в четырех встречах.

Пока основной вратарь Денис Щербицкий продолжает лечение, его место плотно оккупировал Антон Чичкан. Также ожидаем, что Альшевский оставит на скамейке новичка Якова Филиповича, предпочитая ему Волкова в центре обороны. Ожидаем и возвращения в основу Максима Скавыша вместо Антона Сароки на острие атаки.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-1-4-1): Чичкан - Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич - Драгун - Нехайчик, Березкин, Бага, Стасевич - Скавыш.

"Рух" в финале плей-офф прошлого сезона добыл путевку в Высшую лигу, обыграв могилевский "Днепр". Поэтому бодрый старт нынешнего чемпионата является многообещающим фактором для команды.

Как и в первом туре, Александр Седнев изберет защитную схему 3-5-2 для выезда к фавориту. Украинцы Алексей Ковтун и Александр Мигунов снова имеют высокие шансы выйти в основе. Вернется в состав и зимний новичок Артем Рахманов, при котором команда выстояла "на ноль" в Минске. В остальном "Рух" будет рассчитывать на проверенных исполнителей.

Ориентировочный состав "Руха" (3-5-2): Нечаев - Ковтун, Рахманов, Виллиам - Колпачук, Гречихо, Осучукву, Тихоновский, Мигунов - Концевой, Петренко.

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Цифры и факты

БАТЭ пропускает в пяти официальных встречах кряду.

Средняя результативность четырех финальных игр прошлого сезона с участием "Руха" составила ровно четыре мяча. В классе сильнейших команда пока что выдает исключительно результат 1:0.

Предстоящий поединок станет первым официальным между соперниками. Напомним, что БАТЭ основан в 1996-м году, "Рух" двадцатью годами позднее.

Прогноз

"Рух" хорош при розыгрыше стандартов, так что минимум однажды сумеет огорчить соперника. Фаворит сейчас не блещет в обороне, чем и воспользуется команда Седнева. БАТЭ же в дебютном домашнем поединке чемпионата обязан побеждать, что вынудит его действовать остро и результативно.

Ставка: Обе забьют за 2.23