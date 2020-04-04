Энергетик-БГУ - Минск. Анонс и ставка на матч

Сенсационные лидеры после двух туров встретятся между собой в третьем. На двоих коллективы забили десять голов, пропустив лишь четыре. Более впечатляющими следует признать результаты "студентов", которые одолели БАТЭ и "Рух". Но и минчане, выигравшие дерби впервые з девять лет, достойны похвалы.

Сравнивая коллективы по звеньям, стоит признать, что у "Минска" лучше работает нападение, тогда как "Энергетик-БГУ" более надежен в обороне. Есть у каждой из команд и свои герои в таблице бомбардиров, по крайней мере именно Жасур Яхшибоев и Владимир Хващинский в ней после двух туров лидировали с показателями 2+1 по системе "гол+пас".

Беларусь, Высшая лига, 3-й тур

Стадион: РЦОП-БГУ

Главный арбитр: Сергей Стецурин

Энергетик-БГУ 14:00 Минск

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Команда Владимира Белявского отлично стартовала в сезоне, но за свои победы должна быть благодарна высочайшей реализации. Например, в поединке с "Рухом" (1:0) в прошлом туре удалось забить при всего пяти ударах, 80% которых пришлись в створ. Соперник, для сравнения, нанес 22 удара и десять раз попадал в прямоугольник ворот.

Не видим причин, почему "Энергетик-БГУ" должен поменять работающую схему с тремя центральными защитниками и насыщенным центром поля. Молодая тройка центрбеков, пара исполнителей в которой арендованы у грандов лишь зимой 2020, надежно отработала уже два матча и вряд ли в ней будет устроена чехарда, как и в остальных звеньях состава "студентов".

Ориентировочный состав Энергетика-БГУ (3-5-2): Лесько - Мирошников, Шкурдюк, Сокол - Гирс, Носко, Мосханян, Твен, Мавату - Джуниор Атеменге, Яхшибоев.

После блестящей победы в дерби с "Динамо" (3:2) вряд ли отважится на серьезные изменения в составе и наставник "горожан" Андрей Разин. Его команда существенно превзошла предыдущего соперника в качестве исполнения ключевых передач (7/10 точных) и в успешности верховых единоборств (54%). Хоть и не впечатлила по части точности пасов в целом (71%).

Украинцы играют важную роль в схемах Разина, так что всю четверку ожидаем снова увидеть на поле с первых минут. Также в старте появится форвард Роман Грибовский, хотя вряд ли отыграет больше часа из-за нехватки выносливости.

Ориентировочный состав Минска (3-4-2-1): Леонов - Рыжук, Чаговец, Зелеский - Яроцкий, Насибулин, Васильев, Прищепа - Хващинский, Шрамченко - Грибовский.

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Цифры и факты

В прошлом сезоне команды выдали две сверхрезультативные очные встречи. 3:3 в первом круге и 1:6 в пользу гостей в поединке на "Стадионе ФК Минск".

Беспроигрышная серия "Энергетика-БГУ" в родных стенах насчитывает пять игр, победная три.

Победа "Минска" в Бобруйске в первом туре стала весьма редким событием. Прошлый сезон команда закончила с шестью поражениями в восьми последних играх на выезде.

Прогноз

Сыграем против линии и предложим ставку в пользу хозяев со страховкой в случае ничьей. Молодость и задор "Энергетика" помогут найти противоядие быстрым вингерам соперника и вполне может быть, что мы станем свидетелями очередного "сверхрезультативного" поединка. Но так как рынок тоталов не имеет необходимого нам запаса прочности, выбираем именно ставку на нулевую фору "студентов".

Ставка: Победа "Минска" с форой (0) за 2.20