  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Динамо Брест - Славия. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Общие новости
(1 голосов)

Динамо Брест – Славия: Прогноз и анонс матча ⋉ 4 апреля ⋊ Чемпионат Беларуси на UA-Футбол

Динамо Брест - Славия. Прогноз на матч чемпионата Беларуси
UA-Футбол
Новина українською

Высшая лига, третий тур

4 апреля. Брест, "Брестский"

ФК “Динамо” Брест 19:30 “Славия” Мозырь

Телетрансляция – Спорт 1

В прошлом туре “Динамо” Брест добыло свою первую победу в чемпионате, обыграв на выезде “Слуцк”. Единственный гол после стандарта забил Артем Милевский. Неудивительно, что с самой игры чемпионам-2019 забить не удалось – команда Ковальчука пока еще находится в поисках своего игрового стиля. В игре со “Слуцком” было много единоборств, футбола – меньше. Такую же картину можно было наблюдать и в матче первого тура со “Смолевичи” (1:1). “Динамо” Брест пока не может забить больше одного гола за матч, но при этом более-менее надежно играет в обороне – Евгению Хачериди пока сложно пробится в стартовый состав.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Результаты “Славии” производят более контрастные впечатления: в первом туре поражение 1:3 в гостях “Слуцку”, но в матче недельной давности – заслуженная победа над “БАТЭ” 2:1. Интересно, что в обоих матчах “Славия” нанесла по воротам соперников по шесть ударов. Довольно скромный показатель, но его хватило для победы над вице-чемпионом.

Прогноз на матч ФК “Динамо” Брест – “Славия” Мозырь

Класс исполнителей в “Динамо” значительно выше, кроме того, как показал чемпион в игре со “Слуцком”, он способен выигрывать и в “грязном” стиле. Обращает на себя внимание разница мячей после двух туров. У “Динамо” Брест она 2:1, у “Славии” – 3:4. Букмекеры убеждены в победе “Динамо” Брест и склоняются к тому, что “Славия” не забьет. Спрогнозируем компромиссный вариант – победа “Динамо” Брест 2:1.

1xbet
1.43
5.10
9.70
Сделать ставку
Parimatch
1.38
4.60
9.20
Сделать ставку
Favbet
1.33
5.20
10.0
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Александр Нойок чемпионат Беларуси Динамо (Брест) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...