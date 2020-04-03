Динамо Брест - Славия. Прогноз на матч чемпионата Беларуси

Высшая лига, третий тур

4 апреля. Брест, "Брестский"

ФК “Динамо” Брест 19:30 “Славия” Мозырь

Телетрансляция – Спорт 1

В прошлом туре “Динамо” Брест добыло свою первую победу в чемпионате, обыграв на выезде “Слуцк”. Единственный гол после стандарта забил Артем Милевский. Неудивительно, что с самой игры чемпионам-2019 забить не удалось – команда Ковальчука пока еще находится в поисках своего игрового стиля. В игре со “Слуцком” было много единоборств, футбола – меньше. Такую же картину можно было наблюдать и в матче первого тура со “Смолевичи” (1:1). “Динамо” Брест пока не может забить больше одного гола за матч, но при этом более-менее надежно играет в обороне – Евгению Хачериди пока сложно пробится в стартовый состав.

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Результаты “Славии” производят более контрастные впечатления: в первом туре поражение 1:3 в гостях “Слуцку”, но в матче недельной давности – заслуженная победа над “БАТЭ” 2:1. Интересно, что в обоих матчах “Славия” нанесла по воротам соперников по шесть ударов. Довольно скромный показатель, но его хватило для победы над вице-чемпионом.

Прогноз на матч ФК “Динамо” Брест – “Славия” Мозырь

Класс исполнителей в “Динамо” значительно выше, кроме того, как показал чемпион в игре со “Слуцком”, он способен выигрывать и в “грязном” стиле. Обращает на себя внимание разница мячей после двух туров. У “Динамо” Брест она 2:1, у “Славии” – 3:4. Букмекеры убеждены в победе “Динамо” Брест и склоняются к тому, что “Славия” не забьет. Спрогнозируем компромиссный вариант – победа “Динамо” Брест 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.