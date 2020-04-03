Доминирование Испании, Роналду продолжает погоню за Месси - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2012

Пока футбольный мир остановлен из-за коронавируса, портал Transfermarkt продолжает составлять сборные самых дорогих футболистов былых годов. На очереди 2012-й.

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В команде сразу шесть игроков с испанским гражданством. Это не удивительно, ведь в том году команда дель Боске выиграла на Евро-2012. А вот представителям "Челси", обладателя ЛЧ, места не нашлось.

Отметим, что уже в 2012-м году два футболиста стоили большее 100 миллионов. Не удивительно, что это Месси и Роналду.