Чемпионат Беларуси. Динамо Брест с Милевским и Нойоком сенсационно проиграло Славии

Во втором туре подряд “Славии” Мозырь удалось сотворить сенсацию. В прошлом туре команда Мартиновича обыграла вице-чемпиона “БАТЭ”, а сегодня справилась с победителем прошлого сезона “Динамо” Брест.

Первый тайм команды провели в полусонном режиме. Кое-какую активность проявлял Артем Милевский – в начале матча он вывел на ворота соперника Гордейчука, но удар у хавбека “Динамо” не получился. “Славия” первые 45 минут провела скромно.

Неудачный результат “Динамо” можно объяснить многими факторами, и один из них – неоднозначное судейство. На 62-й минуте рефери поставил пенальти в ворота Бреста после не самого заметного фола на Мельникове. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Чухлей.

У “Динамо” мало что получалось, но за счет своего класса и упорства Брест пытался забить гол в ответ. Но в результате снова пропустил – Котляров добил мяч в ворота после дальнего удара и рикошета от штанги.

Только в конце игры чемпиону удалось затолкать один мяч в ворота. Брест даже был близок к тому, чтобы сравнять счет, но все обстоятельства (везение, игра вратаря, хладнокровие) сегодня были против “Динамо”. Одна победа, одна ничья и одно поражение в трех турах для чемпиона-2019.

Артем Милевский провел полный матч, Нойок появился на поле на 78-й минуте, Хачериди просидел всю игру в запасе.

Высшая лига Беларуси, третий тур. Брест, “Брестский”, 546 зрителей

“Динамо” Брест – “Славия” Мозырь 1:2

Голы: Тымонюк 86 (авт.) – Чухлей 64 (пен.), Котляров 77

“Динамо”: Игнатович – Веретило, Павловец, Кики, Витус – Кисляк, Быков (Нойок 78) – Милевский, Бакай (Шевченко 56), Гордейчук – Садовский (Савицкий 46)

“Славия”: Барановский – Пантя, Потапов, Тымонюк, Чухлей (Костров 90+5) – Шевченко, Раевский – Жук, Нарх (Малкевич 88), Котляров – Мельников (Василевич 79)

Предупреждения: Бакай 18 – Котляров 31, Пантя 59, Нарх 68, Жук 71